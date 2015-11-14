رشته تصویربرداری مغز نیاز به سرمایه گذاری مالی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده در افتتاحیه دومین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز در خصوص روند پیشرفت این علم گفت: متاسفانه ما در زمینه تصویر برداری مغز رشد مناسبی نداشته‌ایم به همین دلیل یک گروه ویژه در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم به دستاوردهای بالاتری در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: ۱۵ سال گذشته در دانشگاه هند در خدمت دکتر اعلمی بودیم که این افتخار بسیار بزرگی برای ماست چرا که وی توانسته در جهان در زمینه تصویربرداری از مغز جزو اولین افراد مطرح باشد و این تکنولوژی را در دنیا جا بیاندازد. ما فکر می‌کنیم این رشته بسیار مهم است و باید تلاش کنیم تا در مقیاس‌های بزرگتر در ایران و به وسیله جوانانمان آن را پیش ببریم .

معاون وزیر بهداشت در خصوص سرمایه گذاری در حوزه تصویر برداری از مغز گفت: باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه این علم در کشور انجام شود که متاسفانه در حال حاضر بسیار محدود است ما پتانسیل خوبی از لحاظ نیروی انسانی داریم، بنابراین از دکتر اعلمی می‌خواهیم که مدت زمان بیشتری را در ایران حضور داشته باشند و تجربیات و علم خود را در اختیار جوانان و دانشجویان ما قرار دهند ما باید به جایی برسیم که بتوانیم در این حوزه مدعی باشیم.

همچنین دکتر ملک زاده، اولین مدال طلای نیماد را به پروفسور عباس علوی برای کشفیات مهم وی در زمینه تصویربرداری هسته ای اعطا نمود.