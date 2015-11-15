پاسخ انجمن تالاسمی به تامین اجتماعی/داروی«دسفرال» فرانشیز ندارد

دکتر محمود هادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: برخلاف گفته های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای دریافت داروی «دسفرال» نیز ناچار به پرداخت هزینه هستند و این دارو برای بیماران تالاسمی رایگان نیست.

وی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی به لحاظ تبعیت از تفاهمنامه با وزارت بهداشت هزینه های درمان بیماران تالاسمی را افزایش داده است، به چه دلیل زمانی که سهم بیمار در تفاهمنامه بسیار کمتر از میزان فعلی بود، از رعایت تفاهمنامه خودداری می نمود.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر فرانشیز داروی خارجی دسفرال را پرداخت نمی کند.

وی افزود: هر بیمار تالاسمی ماهانه ۱۰۰ ویال داروی دسفرال نیاز دارد که فرانشیز هر ویال این دارو ۵۰۰ تومان بود اما وقتی تامین اجتماعی حمایت نمی کند، در نتیجه بیماران تالاسمی هر ماه بابت دسفرال خارجی ۵۰ هزار تومان می بایست پرداخت کنند. در حالی که تا قبل از دولت یازدهم، این دارو رایگان بود.

هادی پور با انتقاد از ورود بیمه ها به سیاست گذاری های درمانی، گفت: متاسفانه بیمه ها در خصوص دسترسی بیماران به ویژه بیماران خاص تصمیماتی می گیرند که به شبهه تلاش برای افزایش درآمد شرکت های تحت پوشش بیمه ها و دخالت منفعت برندگان تولید داروی بیماران تالاسمی در سیاست های درمانی کشور دامن می زند.

عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، تعیین میزان دسترسی بیماران به خدمات درمانی و دارویی را از وظایف وزارت بهداشت دانست و ابراز امیدواری کرد دولت با معین کردن مرجع واحد سیاست گذاری در حوزه سلامت، از سردرگمی بیماران و پزشکان بکاهد و راه را بر تصمیم سازی بر اساس اطلاعات گزینشی مسدود کند.