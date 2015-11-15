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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۸:۰۲

شهردار همدان خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغ‌های همدان

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغ‌های همدان

همدان - شهردار همدان گفت: امسال ساخت و سازهای غیرمجاز در باغ‌های همدان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگارمهر، سید مصطفی رسولی شامگاه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با تاکید براینکه امسال نگرش و اقدامات ویژه ای در خصوص ساخت و سازها ی غیرمجاز در همدان صورت گرفته است، اظهار داشت: در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شرح وظایف نظارت بر باغ ها تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۲ مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه حیدره همدان از سوی جهاد کشاورزی با هماهنگی دادستان دادگستری صورت گرفته، گفت: مقرر شده که در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنجنامه همدان نیز به‌صورت ویژه اقدام شود که تاکنون با تعدادی هم برخورد صورت گرفته است.

شهردار همدان اضافه کرد: با اقدامات انجام شده امسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز در باغهای همدان همدان کاهش یافته است.

رسولی با بیان اینکه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و شهرداری در این خصوص مکلف شده اند و این مژده خوبی به منظور جلوگیری از رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در همدان است، عنوان کرد: تجهیز پلیس ساختمان اعم از نیروی انسانی و ماشین صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع دستفروشان و اینکه در شورای حفاظت وظیفه هر سازمان مشخص شده است، گفت: اگر تمام نیروهای شهرداری هم بسیج شوند نمی توانند با دستفروشان مقابله کنند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

شهردار همدان با بیان اینکه در شهرهای قم و شیراز به ترتیب حدود هفت هزار و  ۹ هزار وانت بار که اقدام به فروش اجناس می کنند وجود دارد، افزود: خوشبختانه در همدان وضعیت خوب است و در حال حاضر ۷۰۰ وانت بار وجود دارد و پیش از بحرانی شدن باید اقدامات لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: اکنون باید با مکان یابی مناسب برای این وانت بارها و نیز دستفروشان و شناسنامه دار کردن آن دسته از وانت بارهای بدون شناسنامه این معضل را حل کرد.

کد مطلب 2967002

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