به گزارش خبرنگارمهر، سید مصطفی رسولی شامگاه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با تاکید براینکه امسال نگرش و اقدامات ویژه ای در خصوص ساخت و سازها ی غیرمجاز در همدان صورت گرفته است، اظهار داشت: در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شرح وظایف نظارت بر باغ ها تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۲ مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه حیدره همدان از سوی جهاد کشاورزی با هماهنگی دادستان دادگستری صورت گرفته، گفت: مقرر شده که در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنجنامه همدان نیز به‌صورت ویژه اقدام شود که تاکنون با تعدادی هم برخورد صورت گرفته است.

شهردار همدان اضافه کرد: با اقدامات انجام شده امسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز در باغهای همدان همدان کاهش یافته است.

رسولی با بیان اینکه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و شهرداری در این خصوص مکلف شده اند و این مژده خوبی به منظور جلوگیری از رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در همدان است، عنوان کرد: تجهیز پلیس ساختمان اعم از نیروی انسانی و ماشین صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع دستفروشان و اینکه در شورای حفاظت وظیفه هر سازمان مشخص شده است، گفت: اگر تمام نیروهای شهرداری هم بسیج شوند نمی توانند با دستفروشان مقابله کنند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

شهردار همدان با بیان اینکه در شهرهای قم و شیراز به ترتیب حدود هفت هزار و ۹ هزار وانت بار که اقدام به فروش اجناس می کنند وجود دارد، افزود: خوشبختانه در همدان وضعیت خوب است و در حال حاضر ۷۰۰ وانت بار وجود دارد و پیش از بحرانی شدن باید اقدامات لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: اکنون باید با مکان یابی مناسب برای این وانت بارها و نیز دستفروشان و شناسنامه دار کردن آن دسته از وانت بارهای بدون شناسنامه این معضل را حل کرد.