سوت طلایی فدراسیون جهانی کاراته به داور ایرانی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز سوم از نهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهانی «رولند» رئیس آلمانی کمیته داوران فدراسیون جهانی سوت طلایی WKF را به محمد علی مردانی اهداء کرد. این جایزه به داورانی که در طول سالها قضاوت در میادین مهم جهانی قضاوت کم اشتباه و عادلانه ای داشته اند اهداء می شود.

مردانی که پیش از این سوت نقره ای از کمیته داوران جهانی دريافت کرده بود به عنوان اولین داور کاراته ایرانی موفق به دريافت این جایزه شد. سوت طلایی سمبل قضاوت عادلانه در فدراسیون جهانی است.

محمد مردانی داور باسابقه کاراته ایران که اکنون سرپرست دبیری فدراسیون می باشد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻭﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷم ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻫﺴﺘم. این افتخار از آن کاراته ایران است و اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ ﺳﻂﺢ ﺩاﻭﺭﻱ ﻛﺎﺭاﺗﻪ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﻛﻢ ﻧﻆﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻂﻮﺡ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺯ ﺗﻮاﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ کاراته ایران است و به هیچ عنوان دور از دسترس ﻧﻴﺴﺖ.

عضو شورای داوری کاراته آسیا در پایان گفت: اینگونه جوایز ﺑﺮاﻱ ﺩاﻭﺭان ﻛﺎﺭاﺗﻪ اﻳﺮاﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻨﻲ است و هر زمان که ﺩاﻭﺭاﻥ ﭘرﺗﻼﺱ ﻛﺎﺭاﺗﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺭﺳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻳﺶ اﺯ ﺑﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ

رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان که از روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در اندونزی آغاز شده عصر امروز با شناخت نفرات و تیم های برتر به پایان می رسد.