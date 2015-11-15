مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲۳۶ گونه پرنده در استان لرستان اظهار داشت: در مجموع از این تعداد ۳۵ گونه پرنده شکاری بوده که در استان شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: شاهین سانان، بهله، عقاب طلایی، عقاب صحرایی، کرکرس و ... از جمله این پرندگان شکاری در سطح استان بوده که توسط شکارچیان صید و زنده گیری می شوند.

خریداری پرندگان لرستان توسط شیوخ عرب

مدیر کل محیط زیست لرستان دلیل اصلی صید پرندگان شکاری لرستان را خریداری این پرندگان از سوی شیوخ عرب عنوان کرد و گفت: شیوخ عرب بابت خریداری این پرندگان شکاری بهای زیادی پرداخت می کنند.

فتحی بیرانوند با اشاره به پرونده های تشکیل شده در زمینه شکار پرندگان در دستگاه قضایی استان ادامه داد: در این راستا در مجموع طی امسال ۹۵ پرونده تخلفاتی در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد پرونده تخلفاتی ۷۳ مورد مربوط به زنده گیری پرندگان و ما بقی پرونده ها نیز مربوط به شکار و صید پرندگان در استان بوده است.

جریمه ۶۰۰ میلیون ریالی برای شکار پرندگان

مدیر کل محیط زیست لرستان عوامل بازدارنده برای جلوگیری از صید و شکار پرندگان در استان را جریمه های سنگین عنوان کرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون شاهد افزایش چشمگیر میزان جرایم در این زمینه از سوی دستگاه قضایی هستیم.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه میزان جریمه برای برخی پرندگان شکاری بیش از ۱۰ برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است گفت: هم اکنون به طور مثال میزان جریمه برای شکار شاهین، بهله و بالابال بیش از ۶۰۰ میلیون ریال است.

تالابهای لرستان میزبان پرندگان ایران

وی با بیان اینکه با شروع فصل سرما مهاجرت پرندگان آبزی و غیر آبزی در کشور شروع می شود گفت: استان لرستان یکی از کریدورهای خوب با توجه به وجود تالابهای فراوان برای پذیرش پرندگان بوده و در این راستا پرندگان لرستان را به عنوان محل تردد خود در فصل سرما آغاز می کنند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با اشاره به اقدامات در دستور کار برای جلوگیری از شکار پرندگان در تالابهای استان عنوان کرد: در شهرهای پلدختر، بروجرد و دورود که داری تالاب هستند کار حفاظت بیشتر از گذشته صورت می گیرد.

فتحی بیرانوند همچنین از تشدید گشت و کنترل محیط بانان در محل تالابهای استان خبر داد و گفت: امسال برای اولین بار در استان کار احداث پاسگاه حفاظتی در محل تالابهای پلدختر را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این پاسگاه آماده بهره برداری کامل بوده تا از تالابهای ۱۱ گانه پلدختر حفاظت لازم صورت گیرد.