آزمایش موفقت آمیز موشکهای ضد کشتی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "داون نیوز"، نیروی دریایی پاکستان در حضور فرمانده نیروی دریایی دریادار «محمد ذکا الله » و افسران ارشد نظامی موشکهای ضد کشتی را از ناو جنگی عالمگیر با موفقیت آزمایش کرد.

بر این اساس موشکهای شلیک شده با موفقیت اهداف را نشانه رفتند. فرمانده نیروی دریایی پاکستان آمادگی نیروهای خود را در شلیک این موشکها ستود و گفت: آزمایش موفقیت آمیز موشکها نشان از توان نظامی نیروی دریایی و پیامی واضح برای قدرتهای مخالف ماست.

لازم به ذکر است نیروی دریایی پاکستان در آبهای دریای عمان در حال برگزاری رزمایش نظامی است و نخست وزیر این کشور و مقامات ارشد نظامی نیز از این رزمایش دیدن کرده اند.