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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در لرستان راه‌اندازی می‌شود

۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در لرستان راه‌اندازی می‌شود

خرم آباد - مسئول پارک علم و فناوری لرستان از راه اندازی ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در این استان خبر داد.

مجید یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی شرکت های دانش بنیان از سوی پارک علم و فناوری استان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که ظرف پنج سال آینده ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان عضویت داشته باشند

وی با بیان اینکه در مجموع سه نوع شرکت دانش بنیان می توان در استان راه اندازی کرد، گفت: این شرکت های شامل شرکتهای نوپا، تولیدی و صنعتی است.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه شرکتهایی که در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مستقر هستند از قوانین و مقررات حمایتی نیز بهره مند هستند تصریح کرد: در حال حاضر در لرستان ۱۰۵ شرکت دانش بنیان و ۸۰ هسته فناور وجود دارد.

یاراحمدی با بیان اینکه از این ۱۰۵ شرکت دانش بنیان ۷۵ مورد ثبت سامانه در این زمینه شده اند عنوان کرد: همچنین کار ثبت ۲۷ شرکت دانش بنیان استان نیز به طور کامل انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۶ شرکت دانش بنیان نیز در استان تایید شده و هم اکنون در حال فعالیت هستند.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پنج سال آینده ۶۰۰ شرکت دانش بنیان باید در پارک علم و فناوری استان عضویت داشته باشند گفت: تا کنون نیز تفاهم نامه های همکاری با شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم فناوری کشورهایی مانند هندوستان، ترکیه و ارمنستان داشته ایم.

کد مطلب 2967038

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