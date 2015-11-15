مجید یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی شرکت های دانش بنیان از سوی پارک علم و فناوری استان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که ظرف پنج سال آینده ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان عضویت داشته باشند

وی با بیان اینکه در مجموع سه نوع شرکت دانش بنیان می توان در استان راه اندازی کرد، گفت: این شرکت های شامل شرکتهای نوپا، تولیدی و صنعتی است.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه شرکتهایی که در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مستقر هستند از قوانین و مقررات حمایتی نیز بهره مند هستند تصریح کرد: در حال حاضر در لرستان ۱۰۵ شرکت دانش بنیان و ۸۰ هسته فناور وجود دارد.

یاراحمدی با بیان اینکه از این ۱۰۵ شرکت دانش بنیان ۷۵ مورد ثبت سامانه در این زمینه شده اند عنوان کرد: همچنین کار ثبت ۲۷ شرکت دانش بنیان استان نیز به طور کامل انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۶ شرکت دانش بنیان نیز در استان تایید شده و هم اکنون در حال فعالیت هستند.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پنج سال آینده ۶۰۰ شرکت دانش بنیان باید در پارک علم و فناوری استان عضویت داشته باشند گفت: تا کنون نیز تفاهم نامه های همکاری با شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم فناوری کشورهایی مانند هندوستان، ترکیه و ارمنستان داشته ایم.