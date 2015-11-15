خنثی شدن عملیات تروریستی داعش در مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، وزارت کشور مراکش اعلام کرد یک حمله تروریستی را خنثی کرده است.

وزارت کشور مراکش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، دفتر مرکزی مطالعات قضائی وابسته به سازمان اطلاعات داخلی مراکش، توانست یکی از عناصر گروه تروریستی داعش را دستگیر کند.

در این بیانیه آمده است: تروریست بازداشت شده قصد انجام عملیات تروریستی را در مراکش داشت. پیشتر نیز مقامات مراکش اعلام کردند ۵ نفر را به اتهام اقدامات تروریستی و بیعت با گروهک تروریستی داعش بازداشت کرده اند.

مراکش در مارس گذشته اعلام کرد ۱۳۵۴ نفر از شهروندان این کشور در کنار تروریست های داعش در سوریه و عراق می جنگند که ۲۲۰ نفر از آنها بعد از بازگشت به کشور بازداشت و ۲۸۶ نفر دیگر کشته شده اند.