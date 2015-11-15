  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۴:۰۱

خنثی شدن عملیات تروریستی داعش در مراکش

خنثی شدن عملیات تروریستی داعش در مراکش

وزارت کشور مراکش از دستگیری یک عضو گروه داعش که قصد انجام عملیات تروریستی در این کشور را داشت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، وزارت کشور مراکش اعلام کرد یک حمله تروریستی را خنثی کرده است.

وزارت کشور مراکش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، دفتر مرکزی مطالعات قضائی وابسته به سازمان اطلاعات داخلی مراکش، توانست یکی از عناصر گروه تروریستی داعش را دستگیر کند.

در این بیانیه آمده است: تروریست بازداشت شده قصد انجام عملیات تروریستی را در مراکش داشت. پیشتر نیز مقامات مراکش اعلام کردند ۵ نفر را به اتهام اقدامات تروریستی و بیعت با گروهک تروریستی داعش بازداشت کرده اند.

مراکش در مارس گذشته اعلام کرد ۱۳۵۴ نفر از شهروندان این کشور در کنار تروریست های داعش در سوریه و عراق می جنگند که ۲۲۰ نفر از آنها بعد از بازگشت به کشور بازداشت و ۲۸۶ نفر دیگر کشته شده اند.

 

 

کد مطلب 2967039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار