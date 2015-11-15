الجبیر: اسد بماند به حمایت از مخالفان سوری ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان، در حاشیه نشست وین درخصوص سوریه و در ادامه اظهارات مداخل جویانه خود درخصوص این کشور، گفت: اگر «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در چارچوب روند سیاسی از قدرت کنار نرود، ریاض به حمایت از مخالفان سوری برای برکناری بشار اسد ادامه خواهد داد.

الجبیر در حالی این ادعای پوچ خود را درخصوص برکناری بشار اسد مطرح می کند که عربستان پیوسته به شکل آشکار و نهان از تروریست های فعال در سوریه حمایت می کند و یکی از حامیان اصلی مالی تروریسم در سوریه است.

در واکنش به این اظهارات مداخله جویانه، «سرگئی لاوروف» در نشست وین خطاب به عادل الجبیر که بر تعیین سرنوشت بشار اسد اصرار می کرد گفت: ملت سوریه درباره بشار اسد تصمیم گیری می کنند نه ما. آیا عربستان تعیین کننده نماینده سوری هاست؟