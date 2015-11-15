نصب شیرهای آب قطع کن در ۸۰ درصد مدراس شهرستان ملارد

محمد قادری تفرشی رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین مراکز فرهنگ ساز در کشور به شمار می رود و بسیاری از معضلات و نارسایی های موجود در کشور با برنامه ریزی، آموزش و تربیت اصولی رفع شدنی خواهد بود.

وی افزود: یکی از جدی ترین معضلات پیش روی کشور، معطوف به مشکل کم آبی است و مدیریت بهینه مصرف آب در شرایط کنونی، از الزاماتی است که با آگاه سازی دانش آموزان و اطلاع رسانی مکرر رسانه ها به نحو موثرتری محقق می شود و بدین وسیله می توان با حداقل آسیب، این بحران را پشت سر گذاشت.

رئیس آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:اقدامات مجموعه آموزش و پرورش در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری پیگیری می شود تا به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

قادری تفرشی گفت: طرح ها و برنامه های متعددی پیش بینی شده که همکاری با مجموعه آبفای این شهرستان از نمونه های آن به شمار می رود تا با همکاری متقابل وتقویت تعامل ها به دستاوردهای برجسته ای در این حوزه نائل شویم.

وی افزود: نصب شیرهای مخصوص با امکان قطع کن از دیگر طرح های آموزش و پرورش ملارد محسوب می شود که تاکنون در ۸۰ درصد از مدارس این شهرستان عملیاتی شده که یقینا نقش سازنده ای در کاهش هدر رفت آب مدارس ایفا خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش ملارد یادآور شد: مدیریت آب و فرهنگ سازی در این حوزه، نیازمند همکاری همه جانبه با تمامی دستگاه های فعال در شهرستان است و هر آنچه همگرایی و هم افزایی در این عرصه تقویت شود، بدون شک ضریب حصول نتایج مورد نظر نیز افزایش می یابد.