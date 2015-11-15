توسعه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی قدس در دستور کار است

حسین کاغذلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تقویت زیر ساخت های درمانی و بهداشتی در این شهرستان اظهار داشت: طرح ها و برنامه های بسیاری در عرصه درمانی، بهداشتی و سلامت در این منطقه تنظیم و طراحی شده که شاخص ترین آن ها به بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی قدس باز می گردد.

وی افزود: احداث این مرکز درمانی از اصلی ترین اولویت های فرمانداری شهرستان قدس محسوب می شود و با عنایت به سفر رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال جاری و مصوبات این سفر، تکمیل و بهره برداری از این پروژه با جدیت پیگیری می شود.

فرماندار قدس عنوان کرد: با عنایت به مهاجر پذیری و جمعیت انبوه این شهرستان، توسعه بیمارستان شهرقدس در اولویت گذاری ها لحاظ شده و مقرر است، توسعه این مرکز درمانی در زمینی به مساحت هزار متر عملیاتی شود.

کاغذلو درتشریح طرح ها و برنامه های فرمانداری برای تقویت زیر ساخت های حوزه سلامت شهرستان قدس گفت: اخذ مجوز و راه اندازی دو پایگاه سلامت و تجهیز یک مرکز بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر اهداف ما در این بخش به شمار می رود.

وی افزود: افتتاح نخستین درمانگاه شبانه روزی از دیگر اقدامات سازنده ای بود که اخیرا باهدف ارتقای کمی وکیفی خدمات درمانی در این شهرستان محقق شد.

فرماندار قدس یادآور شد: دولت تدبیر وامید در حوزه سلامت و درمان اقدامات برجسته و قابل توجه بسیاری را در سطوح خرد و کلان، عملیاتی کرده و به تاسی از برنامه های کلان کشوری و پیگیری های مستمر مسئولان شهرستانی، امیدواریم تکمیل و بهره برداری از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی طبق زمان بندی تعیین شده به ثمر بنشیند که در صورت تحقق، یکی از اصلی ترین مطالبات مردمی در شهرقدس تامین می شود.