پروژه تونل قطارشهری کرمانشاه ظرف ۲هفته آینده تعیین تکلیف می شود

مجتبی نیک کردار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات به راه آهن غرب از ملایر به کرمانشاه، اظهار داشت: در این مورد به جد پیگیر هستیم که بتوانیم در تخصیصی که مرحله دوم می دهند اعتباراتی را جذب کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه در مرحله اول و زمانی که ۱۷۰ میلیارد تومان به راه آهن قزوین- رشت اختصاص دادند به ما تنها ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

نیک کردار تصریح کرد: طبق آخرین اخبار ۷ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد مرحله اول اضافه شده اما هنوز تخصیصی در مرحله دوم صورت نگرفته است.

وی از مکاتبه استاندار برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه و چند پروژه مهم دیگر خبر داد.

معاون استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه در مرحله دوم تخصیص داده شود تا طبق قولی که دولت داده است تا پایان نیمه اول سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

وی از انجام اقداماتی نیز برای جذب اعتبارات مورد نیاز فاز دوم پروژه راه آهن غرب (کرمانشاه - خسروی) خبر داد و گفت: در این زمینه نیز به دنبال جذب اعتبارات فاینانس هستیم که گشایشی نیز در اعتبارات این فاز از پروژه اتفاق افتاده و بتوانیم آن را به مرحله اجر در آوریم.

نیک کردار همچنین از تعیین پیمانکار تونل قطار شهری ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: سپس مناقصه این پروژه ظرف دو هفته آینده انجام می شود.

وی افزود: پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار عملیات احداث تونل از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی به طول یک و نیم کیلومتر و ظرف یک و نیم ماه پس از تعیین پیمانکار آغاز می شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه هزینه اجرای تونل مذکور را حدود ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.