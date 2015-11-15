خبرگزاری مهر-گروه استانها: توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد فضای مناسب برای حضور فعالان صنایعدستی همواره بهعنوان یک دغدغه اساسی در استان زنجان مطرح بوده که این امر طی سالهای اخیر با ساخت مجتمع گردشگری و صنایعدستی نور مورد توجه قرار گرفته که این روند نیز به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است.
بیشک شهر و استان زنجان نیازمند توسعه در بخشهای مختلف است و این توسعه در بخش خدمات و گردشگری با توجه به روند موجود درزمینههای گردشگری و قرار گرفتن استان در مسیر اتصال مرکز به غرب و شمال غرب کشور خود را به عینه نشان میدهد.
در این میان رویکرد نظام برای جلب حضور بخش خصوصی در اجرای پروژههای مختلف را میتوان در توجه جدی به پروژه های گردشگری و صنعتی مورد نظر قرارداد بهنحویکه حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری و خدماتی میتواند نقش تأثیرگذار در توسعه استان داشته باشد امری که همواره در استان زنجان یا مغفول مانده و یا همواره چالشهایی فراروی تحقق آن بوده است.
ارتقای مؤلفههای مختلف در حوزه اقتصاد و توسعه را میتوان در قالب یک تئوری شفاف و نه چندان پیچیده مورد تحلیل قرارداد و آن ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایهگذار است، هرچند این بستر و فضا در استان با توجه به رویکردهای دولتها متفاوت بوده ولی تنها چیزی که همواره خود را به عینه نشان داده یکسان نبودن نگاهها به سرمایهگذاران و وجود چالشهای فراروی آنها است، و هر نقطه استان رویکرد و نگاه متفاوتی به سرمایهگذار وجود دارد.
استان زنجان برای توسعه راهکاری جز حمایت از سرمایه گذار ندارد
حافظه تاریخی مردم استان زنجان، ورود و خروج سرمایهگذارانی به عرصه سرمایهگذاری در استان را به یاد دارند که در صورت تداوم فعالیت آنها در استان شاید تحولات چشمگیری در زمینههای مختلف سرمایهگذاری در استان محقق میشد.
از سوی دیگر نگاه و استقبال از سرمایه گذار در نقاط مختلف استان زنجان متفاوت است بهنحویکه در یکی از شهرستانهای استان که بهعنوان قطب صنعتی استان محسوب میشود سرمایهگذاران با استقبال چشمگیر مردم و مسئولان درگذشته و در حال حاضر مواجه هستند ولی در نقطهای دیگر چالشهای برای سرمایهگذار فراهمشده است.
در این میان طبق توافقات اصولی شهرک تخصصی صنایع دستی و گردشگری نور بارقه امیدی برای توسعه و رونق تولید و فروش صنایعدستی بوده و خانه امیدی برای تولیدکنندگانی که جا و مکانی مناسب ندارند.
این شهرک باید تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسید اما حالا در نیمه دوم سال باوجود کارهای صورت گرفته توسط سرمایهگذار هنوز روند طولانی برای اتمام کامل پروژه نیاز است.
زمینی با موقعیت مناسب در مسیری پرتردد به جای اینکه اهدافی مانند احداث پروژه یعنی جذب گردشگر، افزایش مدت اقامت گردشگر، افزایش سرانه گردشگری، فراهم کردن محلی برای تولید و عرضه صنایعدستی را محقق کند ولی تخصیص نیافتن تسهیلات بانکی و سایر موارد باعث کندی اجرای پروژه شده است.
این شهرک همان پروژهای است که سال ۹۱ معاون صنایعدستی وقت اداره کل میراث فرهنگی زنجان، درباره آن گفته بود برای تأمین زیرساختهای شهرک صنایعدستی نور حمایتهای لازم را خواهیم داشت تا اینکه ۱۰۰ کارگاه آموزشی و تولیدی در این شهرک راهاندازی شود.
حسنی با اشاره به اینکه شهرک تخصصی صنایعدستی و گردشگری نور تا پایان خرداد سال آینده به بهرهبرداری میرسد، اظهار کرده بود: این پروژه در قالب یکی از طرحهای مهر ماندگار برای دریافت اعتبار موردنیاز پیشنهاد شده است، اعتبار موردنیاز برای احداث این مجموعه نیز ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شد که ۵۰ میلیارد ریال از آن آورده سرمایهگذار است.
این مقام مسئول میزان اشتغالزایی طرح مذکور را ۴۵۰ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۵۰ نفر در زمان احداث طرح بهکار گمارده شدهاند.
با مراجعه به پورتال این شهرک تصاویری از آرزوی مردم و مسئولان استان زنجان نمایان میشود شهرکی که نمایشگاه، پارک آبی، هتل، سالن ورزشی، هایپرمارکت و امکاناتی ازایندست را در خود جایداده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان زنجان نیز تیر ۹۴ تصریح کرده بود در صورت رفع مشکل سرمایهگذار، اجرای پروژه تسریع مییابد.
اما شنیدهها حاکی از این بود که سرمایهگذار بهپیش فروش این پروژه اقدام کرده است موضوعی که رسماً اعلام نشد اما برخی صاحبنظران آن را معضلی برای آینده این پروژه میدانند.
محمود علیمحمدی معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان زنجان همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زمین شهرک تخصصی صنایعدستی و گردشگری نور سال ۸۸ تحویل و سال ۹۰ کلنگ زنی انجام شده اما تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.
مقرر بود سال ۹۴ کل مجموعه شهرک تخصصی صنایعدستی و گردشگری نور به بهرهبرداری برسد که چنین نشدمحمود علیمحمدی بابیان اینکه قرارداد شهرک صنایعدستی و گردشگری زنجان توسط راه و شهرسازی منعقدشده است، افزود: مقرر بود سال ۹۴ کل مجموعه به بهرهبرداری برسد و چون چنین نشد وضعیت موجود به راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف اعلامشده است.
وی گفت: این شهرک در مساحتی بالغبر ۸.۵ هکتار واقعشده و پیشرفت فیزیکی فاز یک آن که مربوط به صنایع دستی است پنج درصد و کل پروژه یک درصد است.
علیمحمدی تصریح کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار برای عدم موفقیت خود ذکر میکند ناتوانی در دریافت پروانه از شهرداری بوده و اگر چنین باشد قطعاً صلاحیت احداث چنین شهرک وسیعی را ندارد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه زمین شهرک صنایع دستی و گردشگری نور در دست سرمایه گذار اجاره است پیش فروش آن تخلف بوده و درصورتیکه اخبار حاکی از پیش فروش صحت داشته باشدباید بهصورت قانونی موضوع پیگیری شود.
در این میان سرمایهگذار و مجری پروژه شهرک گردشگری و صنایعدستی نور گفت: عملیات اجرائی شهرک صنایع دستی و گردشگری نور زنجان در اوایل سال ۱۳۹۱ در زمینی به مساحت ۸۵ هزار مترمربع و با زیر بنای کلی در حدود ۵۵ هزار مترمربع و محوطهسازی در حدود ۵۰ هزار متر مربع با کاربریهای مختلف ازجمله بازارچه صنایع دستی، رستوران روی آب، رستوران سنتی، پارک آبی، سالن همایش، سالن نمایشگاه، درياچه مصنوعی، پارکينگ، سالن ورزشی، هتل و...زیر نظر مهندسان و طراحان مجرب در مهمترین محور مراصلاتی شمال غرب کشور آغاز شد.
مجتبی فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پروژه شهرک صنایع دستی و گردشگری نور در دو فاز طراحی و طبق برنامه زمانبندی انجامشده مقرر شده است فاز نخست آن در سال ۱۳۹۶ و فاز ۲ پروژه نیز در سال ۱۳۹۸ افتتاح و به بهرهبرداری کامل برسد.
وی ادامه داد: کل برآورد ریالی بهروز شده پروژه برای سرمایه گذاری در این طرح عظیم حدود یک هزار میلیارد ريال است که با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد تا به امروز طبق برآورد صورت گرفته توسط کارشناسان مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذار طرح هزینه شده است.
تخصیص نیافتن تسهیلات بانکی توسط بانک عامل
فیضی ادامه داد: طبق توافق اولیه در مصوبه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان مقرر شد ۲۰ درصد مبلغ کل پروژه بهعنوان آورده سرمایه گذار و ۸۰ درصد الباقی در قالب تسهیلات بانکی به سرمایه گذار توسط بانک عامل از طریق متولی این امر که اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری زنجان است تخصیص یابد که متأسفانه تا این لحظه علیرغم پیگیریهای انجامشده توسط این شرکت مبلغی به این طرح اختصاص داده نشده است.
وی گفت: میزان اشتغالزائی طرح مذکور پس از بهرهبرداری بیش از ۱۰۰۰ نفر است و در حال حاضر نیز در طول احداث طرح ۲۵۰ نفر بهکار گرفتهشده است.
این سرمایهگذار در خصوص موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح مذکور افزود: تخصیص ندادن تسهیلات بانکی مصوب در کارگروه تاکنون علیرغم پیگیریهای فراوان از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری که از مهمترین عوامل کندی در روند اجرای پروژه است.
فیضی، طولانی و فرسایشی بودن بروکراسی اداری در زمینه سرمایهگذاری در استان را یادآور شد و گفت: تأیید و تصویب نقشهها در گروههای تخصصی معماری، سازه، تاسيسات مکانیکی و الکتریکی در سازمان نظاممهندسی روند طولانی را باید طی کند.
فیضی: همه سرمایه گذاران و کارآفرینان با کمبود و عدم جابجائی نقدی مواجه هستندفیضی افزود: عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه بهمنظور اخذ استعلامها و سایر موارد، رکود اقتصادی حاکم بر کشور از سال ۹۲ تاکنون که موجب شده همه سرمایه گذاران و کارآفرینان با کمبود و عدم جابجائی نقدی مواجه هستند.
وی ادامه داد: طولانی شدن پروسه اخذ تائیدیه نقشهها به علت حجم بالای متراژ زیر بنا و بهتبع آن صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری زنجان از مهمترین عوامل موجود درزمینه کندی روند اجرای پروژه هستند.
وی همچنین در خصوص مطلب معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان مبنی بر پیش فروش واحدهای صنایع دستی موجود در پروژه گفت: این اخبار بههیچوجه صحت نداشته و مدیریت این پروژه تاکنون هیچ اقدامی در خصوص پیش فروش واحدها نداشته و نخواهد داشت و در صورت تمایل به انجام پیش فروش با دستگاههای مرتبط هماهنگیهای لازم را خواهد داشت.
بی شک توسعه استان نیازمند توجه به توسعه زیرساختها و فرصتهای گردشگری و صنایع دستی است و در این مسیر انجام فعالیتهای عمرانی و اجرای طرحهای مختلف میتواند گام مهم و اساسی در این زمینه باشد.
در شهرستانی همانند زنجان و بهتبع آن استان زنجان که دارای آثار تاریخی و گردشگری است نبود زیرساختهای مناسب برای جذب گردشگر ملموس است بهگونهای که تا به امروز نبود زیر ساخت گردشگری در شهر تاریخی سلطانیه باعث شده توقف گردشگر در حد چند ساعت باشد و ساخت پروژه گردشگری میتواند با توجه به فاصله کم شهر سلطانیه با زنجان خلاء موجود در زمینه توقف گردشگر را جبران کند.
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