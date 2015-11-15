به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، این نرم افزار با ترجمه ادبی و نفیس آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و با صدای ماندگار محمدرضا سرشار(رضا رهگذر) از گویندگان پیشکسوت و نامی کشورمان تهیه و آماده شده است.

مراسم رونمایی از نرم‌افزار «معجزنشان» صبح روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در سالن همایش‌های صدا و سیمای مرکز بوشهر برگزار خواهد شد.

این نرم‌افزار شامل بیان شرح اجمالی و راهنمای دعاها با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین اعوانی معاون صحیفه پژوهی کانون خورشید است.

همچنین بیانات ارزشمند امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله خوشوقت و مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی و آیت الله جوادی آملی از دیگر بخش‌های این نرم افزار است.

علت نامگذاری این نرم افزار تعبیر مقام معظم رهبری است که فرمودند: «صحیفه سجادیه کتاب «معجزنشان» است».