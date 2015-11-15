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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۰

گنجینه صوتی صحیفه سجادیه؛

نرم‌افزار چندرسانه‌ای تلفن‌همراه «معجزنشان» رونمایی می‌شود

نرم‌افزار چندرسانه‌ای تلفن‌همراه «معجزنشان» رونمایی می‌شود

بوشهر - نرم‌افزار تلفن همراه اثر چندرسانه‌ای کتاب معجزنشان گنجینه نفیس صوتی از کتاب شریف صحیفه سجادیه در بوشهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، این نرم افزار با ترجمه ادبی و نفیس آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و با صدای ماندگار محمدرضا سرشار(رضا رهگذر) از گویندگان پیشکسوت و نامی کشورمان تهیه و آماده شده است.

مراسم رونمایی از نرم‌افزار «معجزنشان» صبح  روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در سالن همایش‌های صدا و سیمای مرکز بوشهر برگزار خواهد شد.

این نرم‌افزار شامل بیان شرح اجمالی و راهنمای دعاها با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین اعوانی معاون صحیفه پژوهی کانون خورشید است.

همچنین بیانات ارزشمند امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله خوشوقت و مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی و آیت الله جوادی آملی از دیگر بخش‌های این نرم افزار است.

علت نامگذاری این نرم افزار تعبیر مقام معظم رهبری است که فرمودند: «صحیفه سجادیه کتاب «معجزنشان» است».

کد مطلب 2967090

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