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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۰

سایت هندوراسی خبر داد؛

مهاجم پرسپولیس در بازی با مکزیک فیکس می‌شود

مهاجم پرسپولیس در بازی با مکزیک فیکس می‌شود

یک سایت هندوراسی از بازگشت مهاجم پرسپولیس به ترکیب تیم ملی هندوراس برای بازی با مکزیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندوراس در حالی به مصاف تیم کانادا رفت که «جری بنگستون» مهاجم هندوراس که این فصل در پرسپولیس بازی می‌کند، فرصت حضور در این مسابقه را نیافت.

با این حال سایت « هندوراس ساکر» احتمال بازگشت بنگستون به ترکیب تیم ملی هندوراس را زیاد دانست.

این سایت در این‌باره نوشت: « بنگستون نشان داد که در شرایط خیلی خوبی نیست چرا که خیلی خسته به نظر می‌رسید و سرمربی تیم هم ترجیح داد در دیدار با کانادا او را در ترکیب قرار ندهد ولی کیفیت پایین دیگر مهاجمان در این مسابقه، به احتمال زیاد بنگستون را در دیدار برابر مکزیک به ترکیب اصلی تیم ملی بر می‌گرداند.»

کد مطلب 2967139

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