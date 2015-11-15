به گزارش خبرنگار مهر، دویستمین نشست کتابخوان ویژه اصحاب رسانه شب گذشته شنبه ۲۳ آبان ماه با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در هتل انقلاب برگزار شد.

در این نشست که بخش عمده آن به معرفی کتاب توسط اهالی رسانه اختصاص داشت، علیرضا مختارپور در سخنانی اظهار کرد: آرزویم این است که جلسات کتابخوان به صورت هفتگی برگزار شود.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌ها عمومی کشور در روزهای آینده گزارش دقیقی از نشست‌های کتابخوان شامل تعداد جلسات و کتابهای معرفی شده در آن و... ارائه خواهد کرد که نشان می‌دهد نشست‌های کتابخوان تا چه اندازه حائز اهمیت هستند.

وی با اشاره به خواست اصحاب رسانه برای حمایت نهاد از فعالیت خبرنگاران در حوزه انتشار، تألیف و ترجمه کتاب گفت: بارها اعلام کردیم که مشتاقیم اهالی فرهنگ کتاب‌های خود را به ما معرفی کنند تا ما حمایت لازم را از آنها داشته باشیم اکنون نیز بار دیگر اعلام می‌کنم که آماده این حمایت هستیم.

مختارپور در ادامه به معرفی کتابهای «آئین شهرداری در قرن هفتم هجری» نوشته محمد بنا حمد قرشی (ابن اخواه) با ترجمه جعفر شعار که به تازگی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ شده و رمان« حکیم» نوشته نوا گردون پرداخت.

در این نشست علاوه بر مختارپور، ۸ فعال رسانه‌ای نیز به معرفی کتابهای «شرح بی نهایت» نوشته فرهاد فخرالدینی، «ملت عشق» نوشته الیف شافاک ترجمه ارسلان فصیحی، «کوچه اقاقیا» نوشته راضیه تجار، «کافه پاریس» نوشته لئو تولستوی، جومپا لاهیری و ترجمه مریم صبوری، «شهید عشق» نوشته احمد تورگوت ترجمه اسماعیل بندی‌داریان، «تفسیرهای زندگی» نوشته ویل و آریل دورانت ترجمه ابراهیم مشهدی، «قلم‌داد» نوشته مهدی استاداحمد و «آنکه باد می‌کارد» نوشته احمد طبایی پرداختند.