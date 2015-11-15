برگزاری لیگ برتر والیبال مطلوب نیست

عادل بناکار در گفتگو با خبرنگارمهر بابیان اینکه تمامی بازیهای لیگ برتر سال جاری حکم فینال را دارد، اذعان داشت: اکثر تیمهای که در لیگ برتر حضور دارند بازیکنان خوبی در اختیاردارند و هیچ وقت نمیتوانیم بازیهای لیگ را پیشبینی کنیم.
وی بابیان اینکه بازی مقابل کاله در یک شرایط خاص بوده است، بیان داشت: کاله مازندران ازلحاظ کادر فنی و بازیکنان یکی از تیمهای خوب لیگ بوده و کار سختی مقابل آملیها خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: پس از بردی که هفته گذشته مقابل آرمان اردکان به دست آوردیم تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم.
سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریزبا بیان اینکه برگزاری لیگ برتر والیبال ایران مطلوب نیست، گفت: برای تمامی تیمهای شهرستانی انجام هفتهای دو بازی بسیار سخت است و مسافتها بازیکنان را خسته میکند.
وی با اشاره به محرومیت هواداران آملی در بازی مقابل شهرداری تبریز، افزود: آمل یکی از شهرهای والیبال خیز ایران است و مردم این شهر به ورزش والیبال علاقهمند هستندو امیدوارم این محرومیتها دیگر برای آملیها رخ ندهد.
دوتیم کاله مازندران و شهرداری تبریز از سری رقابتهای هفته ششم لیگ برتر ایران عصر یکشنبه در سالن پیامبر اعظم آمل به مصاف هم خواهند رفت. نماینده مازندران در لیگ برتر در هفته گذشته میزبان پیکان تهران بود که در پایان این بازی پیکانیها با نتیجه سه بر صفر کاله را شکست دادند.
بازی هفته گذشته تیم کاله مازندران با حاشیههای زیادی همراه بود که فحاشی هواداران آملی به محمد شاهمیری داور این دیدار سبب شد تا آملیها از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون والیبال تا اطلاع ثانوی از حضور تماشاگران خود دربازیهای خانگی محروم شد.
کاله ایها نیاز مبرم به برد در بازی مقابل شهرداری تبریز دارند تا از کورس مدعیان بالای جدول عقب نمانند. اما در آنسوی میدان تیم والیبال شهرداری تبریز در خانه میزبان تیم آرمان اردکان بود که در خاتمه توانست این تیم را با نتیجه سه بردو شکست دهد و باروحیه مضاعف مقابل آملیها قرار بگیرد.
دربازی امروز دو تیم کاله مازندران و شهرداری تبریز مسعود ذوقی داور اول و داود نافعی داور دوم مسابقه است و احمد بندری و اسماعیل صباغ بهعنوان ناظر فدراسیون والیبال درآمل حضور خواهند داشت.
تیمهای کاله مازندران شهرداری تبریز عصر شنبه آخرین تمرین خود را پیش رویارویی باهم درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار کردند.
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