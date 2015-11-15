به گزارش خبرنگار مهر، روند برگزاری رقابتهای کشتی جام باشگاه‌های جهان به پیشنهاد ایران از سال ۲۰۱۴ آغاز شد که مسابقات کشتی آزاد امسال نیز برای دومین بار طی روزهای ۵ و ۶ آذرماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

بر این اساس تیم تتیان مرکوری آمریکا برای دومین بار و با ترکیبی قدرتمند در این مسابقات حاضر خواهد شد.

البته قرار بود تیم تیتان مرکوری در وزن ۶۵ کیلوگرم از آرون پیکو دارنده مدال نقره جوانان جهان استفاده کند که این کشتی گیر به دلیل مصدومیت نتوانست در ترکیب این تیم حضور یابد و احتمال استفاده از کشتی گیران کشورهای دیگر با توجه به مقررات این رقابتها، وجود دارد.

ترکیب این تیم به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: تونی راموس

۶۱ کیلوگرم: دانیل دنیس

۶۵ کیلوگرم: یک کشتی گیر خارجی

۷۰ کیلوگرم: داستین شاتلر

۷۴ کیلوگرم: اندرو هاو

۸۶ کیلوگرم: آستین تروتمان

۹۷ کیلوگرم: جک وارنر

۱۲۵ کیلوگرم: بابی تلفورد