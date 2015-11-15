هفته نامه «البرز فردا» غرفه برتر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات کشور روز جمعه هفته گذشته به کار خود پایان داد. ۴ نشریه استانی از استان البرز در این نمایشگاه شرکت کردند. هفته نامه البرز فردا یکی از نشریات فعال البرزی در بخش خصوصی غرفه فعال و همچنین در بخش ترویج فرهنگ عفاف و حجاب غرفه برتر شناخته شد.

گفتنی است، این نشریه برای اولین بار در نمایشگاه مطبوعات کشور شرکت کرده است و در جدول امتیازاتی که در آیین نامه نمایشگاه اعلام شد توانست حائز کسب رتبه شود.

نشریه البرز فردا با دریافت هدیه نقدی سال آینده هم در اولویت جانمایی غرفه قرار خواهد گرفت همچنین از طرف حراست معاونت مطبوعاتی و حراست نمایشگاه مطبوعات به عنوان عرفه برتر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شناخته شد.