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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

در موسسه پرسش؛

درسگفتار درآمدی به تفکر سیاسی جورجو آگامبن برگزار می شود

درسگفتار درآمدی به تفکر سیاسی جورجو آگامبن برگزار می شود

درسگفتار درآمدی به تفکر سیاسی جورجو آگامبن با تدریس صالح نجفی در موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای پاییز ۹۴ موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش از روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۱۵ درسگفتار وسیله های بی هدف: درآمدی به تفکر سیاسی جورجو آگامبن" با تدریس صالح نجفی آغاز خواهد گردید.

در طرح درس این دوره سرفصل مباحث به این شکل مطرح گشته است: ۱- فرم، زندگی ۲- هنر- سیاست ژستها ۳- داستان مهاجران ۴- روایت اردوگاه ها.

نیز نغمه ثمینی از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۷.۱۵ دوره جدید درسگفتار خود در موسسه پرسش را با عنوان شکسپیر: تراژدی ژاکوبینی، تراژدی الیزابتی آغاز خواهد نمود.

سرفصل مباحث این دوره عبارتند از ۱- تفاوت تراژدی رنسانسی و تراژدی یونانی- جایگاه شکسپیر در تاریخ تراژدی-تراژدی الیزابتن و تراژدی ژاکوبین چیست؟ ۲- باز خوانی رومیو و ژولیت و رویا ِ در شب نیمه تابستان به عنوان تراژدی الیزابت ۳- بازخوانی هملت به عنوان تراژدی دو زیست ۴- بازخوانی مکبث، و شاه لیر به عنوان تراژدی ژاکوبین.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این درسگفتارها می توانند با شماره های روابط عمومی موسسه پرسش ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس گرفته و یا به وب سایت qporsesh.com مراجعه کنند.

مؤسسه پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان استاد مطهری، کوچه شبنم، پلاک ۳ واقع شده است.

کد مطلب 2967237

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