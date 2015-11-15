به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های ارتباطات، رسانه، روابط‌عمومی، جامعه اطلاعاتی، بازاریابی و تبلیغات و مدیریت رسانه عرضه می‌شود.

برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «کتاب و کتاب‌خوانی در آیینه تصویر»، برپایی نشست‌های تخصصی در حوزه کتاب و ارتباطات و رونمایی تازه­های نشر در این حوزه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در کنار این نمایشگاه اجرایی خواهد ‌شد.

نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب­های ارتباطات و رسانه از ۲۶ الی ۳۰ آبان‌ماه ۹۴ در نگارستان شهر واقع در کوی نصر، خیابان علیالی، بوستان گفتگو برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این ایام از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ از این نمایشگاه بازدید کنند.

این نمایشگاه به همت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و مشارکت شرکت انتشارات سروش، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ­ها، انتشارات سیمای شرق، انتشارات سیته، انتشارات کارگزاران روابط‌عمومی، ماهنامه مدیریت ارتباطات و فصلنامه رسانه برپا می‌شود.

عرضه کتاب‌ها در این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی صورت خواهد گرفت.