بزرگترین چالش نظام پایش و ارزیابی ایران تعدد مراکز مسئول است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف و هیأت اعزامی از سازمان کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) برگزار شد. ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف گزارشی اجمالی در مورد عملکرد این شورا و نهادهای ذیربط آن ارائه کرد.

پروفسور «شوخاپر» با اشاره به مرکز آمار ایران، دبیرخانه شورای عالی عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تعدد این نهادها بسیار گیج کننده است. در نهایت داده های جمع آوری شده توسط این سیستم ها در کدام مرجع مورد بررسی قرار می گیرند و کدام نهاد مسئول امر پایش و ارزیابی است؟

علی ملکی، دبیر ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف در پاسخ به این سوال گفت: این چالش در کشور ما وجود دارد، اما نظام پایش در کشور ما، موضوعی نوپاست و تنها به مدت ۴ یا ۵ سال است که عملا اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در اروپا این نظام دست کم از سال ۱۹۹۱ اجرایی شده است، ادامه داد: بنابراین نظام گزارش گیری و سامانه ها دقیق هستند.

ملکی ضمن تاکید دوباره به نوپابودن نظام پایش و ارزیابی در کشور ایران گفت: ما امروز در ابتدای راه هستیم و در آینده با توسعه سامانه سمات، که یک سامانه ملی برای گردآوری اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی و پایش تخصیص بودجه و پیگیری آنهاست، می توانیم همگرایی بیشتر در جهت ایجاد یک نظام یکپارچه پایش و ارزیابی ایجاد کنیم.

پروفسور شوخاپر نیز در تایید صحبت های دبیر ستاد پایش و ارزیابی عتف، گفت: با این که این حرکت در ایران جدید است، دستگاه ها از نظر جذب اعتبارات پژوهشی خوب عمل کرده اند.

ملکی گفت: جامعه پژوهشی ایران نیازمند افراد بامهارتی است که در این حوزه آموزش دیده باشند و بر لزوم استفاده از تجربیات آنکتاد در زمینه پایش و ارزیابی نیز تاکید کرد.