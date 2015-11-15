فقر امکانات سخت افزاری موجب اُفت اسکیت البرز شده است

صالح صمیمی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: روزهای خوبی را سپری نمی کنیم و همان طور که پیش از این هشدار داده بودم نبود پیست استاندارد و مناسب مانع از توسعه این ورزش در البرز شده است.

وی افزود: جای تاسف دارد که عنوان کنم خیلی از ورزشکاران ما این رشته را رها کرده اند و برخی دیگر برای تمرین به تهران می روند و جذب این استان شده اند.

صمیمی با بیان اینکه تلاش وی و دیگر اعضای هیئت برای حل گره های این ورزش در البرز بی نتیجه بوده است گفت: احداث پیست مجموعه ورزشی انقلاب پس از کش و قوس های فراوان و مکاتبات فراوان به سرانجام نرسیده است و دیگر پیست های خصوصی سطح شهر همکاری لازم را با هیئت ندارند تا در انجام برنامه ها دچار مشکل جدی باشیم.

رییس هیئت اسکیت استان البرزادامه داد: این فقر سخت افزاری موجب شده است برنامه های خود را در یک سالن حاشیه ای شهر برگزار کنیم که مورد استقبال اسکیت بازان هم قرار نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با زحمات فراوان استعدادهای این استان را آموزش می دهیم اما آنجا که باید از وجود آنها برای تقویت تیم های منتخب استان بهره بگیریم به سمت تهران سوق پیدا می کنند و زحماتمان به دلیل نداشتن امکانات تمرینی مناسب به هدر می رود.

برگزاری جشنواره استانی اسکیت نونهالان در ۲۹ آبان

صمیمی تصریح کرد: با همه این کمبودها در سال جاری تمام اعزام های خود به مسابقات کشوری را انجام داده ایم و در ۲۹ آبان ماه جشنواره استانی اسکیت نونهالان را با هدف استعدادیابی در فردیس برگزار خواهیم کرد.

وی حضور ۵ البرزی در اردوی تیم های ملی را نشانگر مستعد بودن این استان دانست و گفت: تلاشی از سوی استان برای ایجاد زیرساخت های لازم برای اسکیت نشده است و این روزها بخش اعظمی از ظرفیت های موجود در استان بلا استفاده مانده است.

وی در پایان افزود: اسکیت ورزش جذاب و پرطرفداری است و می توان با سرمایه گذاری در آن عاملی برای جذب نسل جوان به ورزش شد اما متاسفانه نگاهی مثبت به این ورزش در البرز وجود ندارد و آنچنان که توقع می رود جدی گرفته نشده است.