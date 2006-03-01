مسئولان امور هنري بايد در روزهاي پيري به داد ما برسند

به گزارش خبرنگار گروه موسيقي مهر، حبيب گرگين پور يكي از افراد مشمول طرح تكريم، ضمن بيان اين مطلب افزود: اين طرح با بي نظمي در پرداخت اجرا شده و فعلا فقط مستمري ماه بهمن به دست ما نرسيده است.

وي در ادامه اظهار داشت: هنرمندها - به خصوص نوازندگان و خوانندگان موسيقي نواحي در فقر و سطح پائين اقتصادي زندگي مي كنند، آنها مادامي كه توانايي اجرا داشته باشند، درآمدي ناچيز از نوازندگي درمجالس و جشنواره ها به دست مي آورند اما به محض اينكه سن شان بالا مي رود و توانايي هنرنمايي را از دست مي دهند، عايدي آنها به صفر مي رسد.

وي با متوقع بودن از مسئولين امور هنري افزود: مسئولين وزارت ارشاد بايد در روزهاي پيري و بي درآمدي به داد هنرمندان برسند و آنها را مورد حمايت خود قرار بدهند.

گرگين پور اين طرح را يك امر خدا پسندانه دانست و تصريح كرد: اغلب جواناني كه در ايل بزرگ قشقايي با سه تار قشقايي آشناهستندتنها به همت و تلاش عاشقانه من بوده است. به عبارت ديگر من راوي موسيقي يك نسل به نسل ديگر هستم و فكر مي كنم حفظ منابع موسيقايي، يكي از شايسته ترين كارهايي است كه يك هنرمند مي تواند انجام دهد.

اين نوازنده پيشكسوت با اشاره به ناچيز بودن مبلغ اين طرح گفت: اين مبلغ براي تامين معاش كساني كه به غير از هنر خود كار ديگري بلد نيستند و حالا از كار افتاده اند بسيا ناچيز است كه اميدوارم متناسب با شرايط هنرمندان افزايش پيدا كند.