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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

همزمان با هفته کتاب؛

نمایشگاه نقاشی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان افتتاح شد

همدان - همزمان با هفته کتاب نمایشگاه نقاشی با عنوان «مروری بر ۱۲ سال از نقاشی های مهدی اسدی» در مجتمع آوینی همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از ۲۰ اثر از مهدی اسدی هنرمند خوش ذوق ملایری ارائه شده است.

داود ابوترابی گفت: مهدی اسدی متولد ۱۳۵۱ و دارای لیسانس رشته نقاشی و کارشناسی ارشد معماری داخلی است و نقاشی را از سال ۶۶ آغاز کرده و سالیانی را در خارج از کشور به تدریس و همکاری با گالری ایتالیایی Mondo art مشغول بوده است .

وی افزود:  این مجموعه همانطور که از عنوان نمایشگاه مشخص است گزیده ای از آثار این هنرمند از سال ۸۲ تا ۹۴ را ارائه می دهد .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان با اشاره سایر به برنامه های این اداره درهفته کتاب گفت: برپایی نمایشگاه کتاب و توانمندی های ناشران شهرستان همدان و برگزاری جلسات نقد و بررسی مسائل موجود در حوزه نشر از جمله برنامه ها است.

وی گفت: برگزاری عصر شعر با همکاری انجمن های ادبی شهر همدان، توزیع و نذر کتاب در بین اهالی فرهنگ و بازدید کنندگان و همچنین برگزاری نشست تخصصی و تجلیل از فعالان حوزه نشر و مولفان همدان نیز از دیگر برنامه ها در این  هفته است.

ابوترابی ادامه داد: این نمایشگاه تا ۲۸  آبان صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ۱۶ تا ۱۸ در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 2967294

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