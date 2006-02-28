هفته فيلم ايدز به كارخود پايان داد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مراسم اختتاميه هفته فيلم ايدز امروز صبح در دانشگاه الزهرا با حضور دكتر زهرا رهنورد رئيس دانشگاه الزهرا، دكتر حميدرضا ستايش مدير برنامه مشترك سازمان ملل درزمينه ايدز، محمدعلي چنگيز پور مديراولين جشنواره سينمائي و تلويزيوني مبارزه با ايدز و تني چند از هنرمندان برگزار شد.

در ابتداي اين برنامه حسن رستگار كارگردان فيلم بمب ساعتي و آه اي روزهاي خوش كه فيلم منتخب اين هفته برگزيده شده بود گفت : من حدود سه سال براي ساخت اين فيلم مستند زحمت كشيدم بدون هيچ حمايتي از سمت مسولين . اما چون هدفم آموزش و ارائه وشناخت بيماري بود به كارم ادامه دادم . البته اين فيلم در جشنواره فيلم فجر نيز كانديد شد ولي جايزه ايي دريافت نكرد . اما باز خوشحالم كه توانسته ام با اين فيلم رسالت خود را كامل كنم .

در ادامه مهتاب كرامتي بازيگر سينماي ايران اين حركت را حركتي مثبت خواند و بيان كرد : ساخت فيلم هايي كه جنبه آموزشي براي اين بيماري داشته باشند يك حركت مثبت تلقي مي شود و اميدوارم اين حركتها ادامه پيدا كند .

دكتر زهرا رهنورد رئيس دانشگاه الزهرا در ادامه افزود : هفته فيلم ايدز از تاريخ 6 الي 9 اسفند ماه در اين دانشگاه توسط دبيرخانه جشنواره فيلم ايدز و مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه الزهرا با شعار دختران دانشجو هم پيمان در برابر گسترش ايدز برگزار شد . كه با استقبال خوبي از سوي دانشجويان اين دانشگاه روبرو شد .

دكتر حميدرضا ستايش - مدير برنامه مشترك سازمان ملل در زمينه ايدز

وي خاطر نشان كرد : هنر و رسانه مي تواند بالاترين ابلاغ پيام را براي آموزش صحيح بيماري ايدز و راههاي جلوگيري ورفتار درست و صحيح با بيماران مبتلا به ويروس HIV باشد . اميدوارم با حمايت و كمكهاي وزارت بهداشت و درمان و بهزيستي و ارگانهاي مربوط براي سلامتي بشر بيشتر تلاش كنيم .

دكتر حميدرضا ستايش مدير برنامه مشترك سازمان ملل در زمينه ايدز نيز با ابراز خوشحالي از استقبال دانشجويان در اين هفته گفت : در كشوري كه از هر دوهزار نفر يك نفر مبتلا به ايدز مي باشد جاي خوشحالي دارد كه دانشجويان و مردم براي پيشگيري و آموزش در خصوص اين بيماري تلاش مي كنند . ساخت فيلم هايي در اين زمينه مي تواند چهره اين بيماري را انساني تر كند . و جا دارد از فيلم مستند سعيد ابوطالب در اين زمينه ساخته شده است و بسيار مورد استقبال قرار گرفته است قدرداني و تشكر كنم .

در ادامه اين مراسم دكنز زهرا رهنورد با حضور معاونين و مسولين اين دانشگاه از دكتر حميدرضا ستايش با اهداء لوح تقديري قدرداني نمودند .

درانتها محمد علي چنگيز پور دبير جشنواره درارتباط با برگزاري اين جشنواره گفت : اين جشنواره 4 تا 11 آذر ماه سال جاري در تهران برگزار شد .كه 130 فيلم به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه 30 فيلم در مراحل نهايي با داوري كيانوش عياري ، عليرضا رئيسيان و دكتر شهرام رفيعي فر و دكتر كمالي راه پيدا كرد . و فيلم هاي آه اي روزهاي خوش در بخش مستند و كليپ سايه به عنوان بهترين اثر انتخاب شدند. و دراين هفته فيلم ايدز در اين دانشگاه نيز همراه با چندين فيلم ديگر به نمايش در امد كع مورد استقبال قرار گرفت .

محمدعلي چنگيز پور- دبير جشنواره فيلم مبارزه با ايدز

وي در ادامه خاطر نشان كرد : مقوله هنر وسينما مي تواند با استفاده از كارگردان و بازيگراني كه دراين عرصه فعاليت مي كنند با ساخت فيلم بستري مناسب براي آموزش و آشنايي هرچه بيشتر با اين بيماري فراهم كنند .در همين زمينه دبير خانه دائمي جشنواره فيلم ايدز آمادگي همكاري با هرنهاد و سازماني براي پيشگيري و آموزش صحيح در باره بيماري ايدز را دارد .