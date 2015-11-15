نمایشگاه مردم شناسی «پدر ژپتوی ایران» در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مردم شناسی پدر ژپتوی ایران صبح امروز یکشنبه در کرمانشاه آغاز به کار کرد و به مدت ۶ ماه دایر است.

این نمایشگاه که در آن پیکرهای چوبی اثر استاد عثمان رحمان زاده یا همان «پدر ژپتوی ایران» با هدف معرفی گوشه هایی از فرهنگ، آداب و رسوم زندگی مردم کرد روستایی در کرمانشاه نمایش داده شده به دعوت «انجمن ایزیوتو» برپا شده است.

مدیر این نمایشگاه در حاشیه برگزاری آن به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه که ۱۴۰۰ مجسمه به نمایش گذاشته شده است، تمام زوایای زندگی مردم روستایی توسط استاد عثمان رحمان زاده به تصویر کشیده شده است.

کمال شریف گیلانی تصریح کرد: نمایشگاه مذکور که نمایی از عصری بدون ماشین را به تصویر کشیده است تجربیات و دانسته های زیادی را به مخاطبین منتقل می کند.

وی افزود: استاد رحمان زاده در آثارش در این نمایشگاه علاوه بر نمایش آداب و رسوم زندگی روستایی، وضعیت اقتصاد و اشتغال آنان را نیز در قالب نماهایی چون شخم زدن زمین توسط گاو به تصویر کشیده است.

مدیر نمایشگاه هم چنین از نمایش سایر مراسمات زندگی روستایی چون عروسی و عزا با بهره گیری از آداب و سنن بومی مردم کرد نیز در این نمایشگاه خبر داد.

وی گفت: این نمایشگاه به همت انجمن ایزیرتو و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برپا شده و به مدت ۶ ماه دایر و پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

گیلانی محل برگزاری نمایشگاه مذکور را شهرستان کرمانشاه - مسکن- ایستگاه عدالت، بالاتر از درمانگاه قائم، طبقه دوم فروشگاه خانواده ما اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان رحمان زاده متولد سال ۱۳۳۸ در روستای «ناچیت» بخش مرکزی بوکان است که از سال ۱۳۶۷ به هنر پیکر تراشی روی آورده و تاکنون نیز نمایشگاه های متعددی را در شهرهای کرمان، سنندج، سیستان و بلوچستان، رمانشاه، ایلام، شیراز، اصفهان، كردستان و آذربايجان غربی و هم چنین کشور عراق دایر کرده است.

به خاطر تبحر وی در هنر ساخت مجسمه های چوبی لقب «پدر ژپتوی ایرن» را گرفته و تاکنون نیز بیش از ۱۴۰۰ آدمک چوبی ساخته است.

علی رغم برپایی نمایشگاه های متعدد برای نمایش آثار این هنرمند کرد، هنوز هیچ اقدامی برای نگه داری این آثار که خود می تواند یک موزه مردم شناسی محسوب شود صورت نگرفته است.