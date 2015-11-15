دستگیری ۳ سارق در فردیس/کشف اموال مسروقه به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ ايوب احمدی اظهار کرد: در پی ارجاع يک فقره پرونده از كلانتری ۱۱ مركزی به پليس آگاهی اين پليس مبنی بر دستگيری يک نفر به اتهام سرقت خودرو پرايد، بلافاصله بررسی موضوع در دستور كار مأموران آگاهی اين شهرستان قرار گرفت .

وی در ادامه افزود: متهم در بازجويی های اوليه و در مواجهه با شواهد موجود لب به اعتراف گشود و به ارتکاب ۶۵ فقره سرقت داخل خودرو در حوزه شهرستان فرديس و ۴ فقره سرقت خودرو با همدستی دو نفر ديگر اعتراف كرد.

فرمانده انتظامی شهرستان فرديس درباره شيوه و شگرد سرقت ها، گفت: این سارقان در ساعات بعد از ظهر و نيز ساعات اوليه صبح با توجه به خلوت بودن معابر با يک دستگاه خودرو سرقتی اقدام به سرقت خودروها و لوازم داخل خودروهای پارک شده در کوچه های خلوت مي كردند.

احمدی گفت: مأموران موفق شدند با راهنمائی متهم محل های سرقت و تعدادی از مالباختگان را شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی در اقدامی غافلگيرانه دو سارق ديگر را که از افراد شرور و سابقه دار در امر سرقت داخل خودرو بودند، دستگير کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فرديس گفت: در این راستا دو دستگاه خودرو سرقتی از متهمان کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقيقات پليسی به جرم خود اعتراف و اذعان داشتند که اموال مسروقه را به دو نفر مال خر فروخته اند .

فرمانده انتظامی شهرستان فرديس در پایان گفت: با تلاش پليس هر دو مال خر دستگير و از آنها ۸۰ فقره اموال سرقتی از قبيل ضبط، باند خودرو و غيره کشف شد. و ارزش اموال مسروقه ۹۰۰ ميليون ريال برآورد شده است.