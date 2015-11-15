حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های در دستور کار اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: توجه به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های شبستان، تهیه و توزیع کتب مفید مرتبط بین تشکل‌های میانی جامعه، مداحان و هیئات مذهبی و مسابقه کتاب و کتابخوانی از جمله اقداماتی است که در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از منویات مورد تاکید مقام معظم رهبری ارتقای کتاب و کتابخوانی و مطالعه مفید است، عنوان کرد: ارتقای سرانه مطالعه برای اقشار جامعه به ویژه جوانان، دانشگاهیان و دانش‌آموزان می‌تواند بسیاری از موانع پیش‌روی را در حوزه نگرش و رفتار از سر راه بردارد.

وی با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه کنونی و با عنایت به موقعیت حساس کشور ایران اسلامی بین کشورهای منطقه، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توجه جدی به چاپ و نشر کتاب ارزشمند و انسان‌ساز یک امر لازم و ضروری است، بیان کرد: این مهم یک راه هموار برای رساندن جوامع به ویژه جوانان جامعه خود به هدایت واقعی تلقی می‌شود و باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: طرح کتابخانه‌های شبستان مساجد می‌تواند در توسعه فرهنگ کتابخوانی و همچنین گرایش جوانان و نوجوانان به استفاده از کتب دینی و مذهبی در مساجد موثر باشد.

حجت الاسلام آزادی‌خواه اظهارداشت: کتاب و کتابخوانی و توجه جدی اقشار مختلف جامعه به مطالعه مفید و موثر باید موردتوجه قرار گیرد و نباید از این اصل اساسی که راهی برای پیشرفت جامعه است غافل شد.