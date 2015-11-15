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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

در آستانه مراسم باشكوه پياده روی اربعين؛

ويژه نامه عتبات عاليات به صورت اينترنتی منتشر شد

ويژه نامه عتبات عاليات به صورت اينترنتی منتشر شد

پايگاه اطلاع رسانی بعثه‌ مقام معظم رهبری در امور حج وزيارت با هدف آموزش و اطلاع رسانی زايران از آخرين برنامه‌ها و اخبار اربعين حسينی، ويژه نامه عتبات عاليات را به صورت اينترنتی منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روزبه بركت رضايي، مسؤول پايگاه اطلاع رساني بعثه مقام معظم رهبري از راه اندازي ويژه‌نامه اينترنتي عتبات عاليات به همت حوزه نمايندگي ولی فقيه در امور حج و زيارت و با هدف آموزش تكميلي و اطلاع رسانی زايران اربعين حسينی در فضای مجازی خبر داد.

وي با اشاره به ضرورت هاي تسريع در اطلاع رساني و افزايش معلومات زايران عتبات عاليات در سراسر كشور، بر استفاده حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت از تكنولوژی های روز به ويژه در حوزه فضاي مجازي تأكيد كرد و افزود: ويژه‌نامه اينترنتي عتبات عاليات هم‌اينك به نشانيhttp://hajj.ir/۶۰۳در اختيار زايران ايراني قرار گرفته است.

بركت رضايي، دسترسي به اطلاعات و متن كامل بيش از ۳۵ كتاب در حوزه تخصصي عتبات عاليات از طريق كتابخانه تخصصي حج در اينترنت را از ديگر مطالب درج شده در اين ويژه‌نامه برشمرد.

مسؤول پايگاه اطلاع رساني بعثه مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: اماكن، بانك فيلم، ‌ نگار خانه، بانك‌نرم‌افزاري، فرهنگ زيارت، ‌آموزش مكالمه عربي، نقشه‌هاي مواصلاتي نجف و كربلا، آب‌و هوا و پخش زنده حرم‌هاي مطهر حضرت اباعبدالله الحسين، ‌حضرت عباس و حضرت امام علی(ع)» از ديگر محتويات اين ويژه‌نامه است.

حجت الاسلام بركت رضايي يادآور شد: كتابخانه ديجيتالي تخصصي پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، تمامي اطلاعات، كتاب ها و مجموعه مقالات دو دهه گذشته بعثه مقام معظم رهبري را تجميع كرده است؛ به گونه اي كه پاسخگوي تمامي

کد مطلب 2967360

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