تردد زائران اربعين ۲۱ استان کشور از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح یکشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: مرز مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی ایلام و ۳۲۰ کیلومتری کربلای معلی امن ترین، نزدیکترین، و ارزانترین مسیر برای تردد زوار است.

وی بیان داشت: با هماهنگی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و کشور عراق و به منظور تسهیل در روند صدور ویزا برای زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی علاوه بر چهار کنسولگری عراق در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران و مشهد، ۱۱ دفتر نمایندگی موقت کنسولی صدور ویزا نیز از روز گذشته در دیگر شهرهای ایران اسلامی از جمله ایلام دایر شده است.

کلانتری عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی و تمهیدات وزارت کشور در ساماندهی مرزها و اعلام وزیر، زوار اربعین ۲۱ استان کشورمان از این مرز بین المللی عازم کربلای معلی خواهند شد.

وی افزود: زائران استان های آذربایجان شرقی و غربی، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، البرز، قم، تهران، اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران ،کردستان، گلستان، سمنان ،کرمانشاه، اراک، همدان، لرستان و ایلام بر اساس برنامه ریزی های اعلام شده از سوی وزارت کشور از مرز مهران عازم کربلای معلی می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی درگیر در توسعه زیرساخت های اربعین استان تا پنجشنبه هفته آینده وقت دارند تا ۱۰۰ درصد کار متعهد شده را تحویل دهند تا برای ورود زوار و مدیریت کنگره عظیم اربعین مهیا شوند.