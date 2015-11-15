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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام خبر داد:

تردد زائران اربعين ۲۱ استان کشور از مرز مهران

تردد زائران اربعين ۲۱ استان کشور از مرز مهران

ایلام-معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام از تردد زائران اربعين ۲۱ استان کشور از مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح یکشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: مرز مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی ایلام و ۳۲۰ کیلومتری کربلای معلی امن ترین، نزدیکترین، و ارزانترین مسیر برای تردد زوار است.

وی بیان داشت: با هماهنگی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و کشور عراق و به منظور تسهیل در روند صدور ویزا برای زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی علاوه بر چهار کنسولگری عراق در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران و مشهد، ۱۱ دفتر نمایندگی موقت کنسولی صدور ویزا نیز از روز گذشته در دیگر شهرهای ایران اسلامی از جمله ایلام دایر شده است.

کلانتری عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی و تمهیدات وزارت کشور در ساماندهی مرزها و اعلام وزیر، زوار اربعین ۲۱ استان کشورمان از این مرز بین المللی عازم کربلای معلی خواهند شد.

وی افزود: زائران استان های آذربایجان شرقی و غربی، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، البرز، قم، تهران، اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران ،کردستان، گلستان، سمنان ،کرمانشاه، اراک، همدان، لرستان و ایلام بر اساس برنامه ریزی های اعلام شده از سوی وزارت کشور از مرز مهران عازم کربلای معلی می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی درگیر در توسعه زیرساخت های اربعین استان تا پنجشنبه هفته آینده وقت دارند تا ۱۰۰ درصد کار متعهد شده را تحویل دهند تا برای ورود زوار و مدیریت کنگره عظیم اربعین مهیا شوند.

کد مطلب 2967365

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