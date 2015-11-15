۲۹۶ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به زندانیان کردستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل احمدی صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه برنامه های این اداره کل در ارتباط دو حوزه آموزش و پیشگیری تقسیم بندی شده است، گفت: در مجموع سال گذشته ۴۷۶ هزار و ۷۵۷ نفر ساعت که معادل ۲ هزار و ۳۶۲ نفر در دوره است در زندان های استان آموزش های مهارتی دیدند.

وی عنوان کرد: ۲۷ کارگاه آموزشی در سطح زندان های استان برگزار شد که در این کارگاه ها ۷۰ حرفه به مددجویان زندان آموزش داده شد.

وی اظهارداشت: در ۶ ماه نخست امسال هم ۲۹۶ هزار و ۱۱۹ نفر ساعت به عبارتی هزار و ۷۳۱ نفر در دوره آموزش لازم به مددجویان زندان داده شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان از راه اندازی کارگاه آموزشی تولید در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج خبرداد و بیان کرد: این مرکز با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به منظور توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی راه اندازی شده است.

احمدی عنوان کرد: در تمامی شهرستان های استان دوره های آموزشی آشنایی با مواد مخدر برای کارآموزان برگزار شده تا در کنار آموزش های مهارتی این نوع از آموزش ها را هم دریافت کنند.

وی به برنامه های در دست اجرا این اداره کل در سال جاری اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه بین آموزش و فنی و حرفه ای، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد به منظور توسعه آموزش ها از برنامه های ما در سال جاری است.

وی همکاری در تجهیز مرکز ماده ۱۶ اشتغالزایی رها سنندج، تدوین استانداردهای آموزشی در بخش های آموزشی بازار محور، تسهیل در فرآیند انجام خرید خدمات آموزشی توسط اداره کل برای مراکز ام. ام. تی را از دیگر برنامه های این اداره کل ذکر کرد و افزود: آموزش مهارتی به خانواده های معتادان توسط آموزشگاه های آزاد هم از دیگر برنامه های ما در سال جاری است.

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه کردستان هم در این جلسه گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت هایی است که بیشترین سرمایه گذاری را در آموزش و پیشگیری از اعتیاد کرده است ولی چرا این آموزش ها به نگرش و نگرش به رفتار تبدیل نمی شود.

احمد امانی با طرح این سوال که مدیران دستگاه های اجرایی عضو این شورا به غیر از برگزاری کارگاه های آموزشی، تیهه بروشور و بنر راه حل دیگری برای پیشگیری از اعتیاد می دانند؟، بیان کرد: متاسفانه در تفکر پاره خطی اسیر شدیم و به رغم وجود راه حل های فراوان تنها به راه حل های دهه شصت بسنده کرده ایم.

وی به نتایج آخرین پژوهش انجام شده در خردادماه امسال در دانشگاه کردستان اشاره کرد و افزود: جامعه آماری این پژوهش ۶۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه بودند که براساس نتایج آن ۴۳ درصد آنها احساس اضطراب و تنش، ۴۴ درصد بیقراری و ناامنی، ۴۵ درصد احساس تنهایی و ۴۰ درصد هم افسردگی می کنند.