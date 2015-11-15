وزیر ورزش موفقیت زهرا نعمتی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در هفتاد و یکمین نشست شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با تبریک موفقیت زهرا نعمتی کماندار معلول ایران گفت: کسب هر دو سهمیه المپیک و پارالمپیک توسط این قهرمان برای ورزش ما مهم و کار ارزشمند و بزرگی است و جدای قهرمانی و کسب سهمیه‌ها، حضور و موفقیت خانم نعمتی با وجود معلولیت انگیزه زیادی هم برای بانوان حتی در روی آوردن به ورزش همگانی ایجاد می کند.

در بخش دیگری از شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان، رضا عبداللهی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که به دعوت معاون پارلمانی و امور استان‌ها در جلسه حاضر شده بود به ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از رکورد، رونق اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی گفت: آقای گودرزی و مجموعه مدیران وزارت ورزش و جوانان در نزدیک به دوسال فعالیت خود، برنامه‌های خوبی را پیاده کرده‌اند و به نظر من سرمایه گذاری در ورزش می‌تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را بگیرد و در بخش درمان هم ورزش عامل مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها است.