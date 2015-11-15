زیرساخت های بورس برای دوران پساتحریم نیازمند بازنگری و اصلاح است

ابوذر ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هیچ اقتصادی بدون همکاری و تعامل با اقتصاد جهانی به رشد، رونق و شکوفایی واقعی و ایده آل نمی‌رسد امروز که کشور ما دوران پساتحریم و توافق را سپری می‌کند بر همین اساس سیاست‌ها و نگاه‌ها می‌بایست به سمت‌ و سوی جلب و جذب نگاه بیرونی تعریف و هدایت شود، زیرا بدون مرتبط شدن با بازارهای اقتصادی جهان امکان ترقی وجود نخواهد داشت و امروز حضور سرمایه‌گذاران خارجی همان نگاه بیرونی در جهان است.

ندیمی افزود: حضور سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند تأمین مالی جدیدی باشد که طبعاً باعث تحریک و تحرک در عرضه و تقاضا می‌شود به‌ویژه اینکه سرمایه‌گذار خارجی با دقت و جامعیت بیشتری عمل می‌کند و این موضوع باعث رونق در بازار سرمایه می‌شود.

وی بابیان اینکه برای متحول شدن بازار بورس باید زیرساخت های اصلاح شود، بیان داشت: امیدواریم این تغییرات هرچه زودتر رقم بخورد ولی ناگفته نماند که همین تغییرات قاعدتاً باید تدریجی باشد. هم اکنون زمان حرکت است که این حرکت نیز قواعد و آداب خاص خودش را دارد و خوشبختانه این راه در سایه عزم، نظارت و همچنین برنامه‌ریزی طی شدنی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اثرگذار خواهد بود بر همین اساس در سرمایه‌گذاری اصل رفت‌وآمد و حضور، خود می‌تواند مقدمه‌ای ایده آل و مناسب برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها به بازار سرمایه بلکه به تمام بازارها باشد و نمایشگاه بین‌المللی کیش مقدمه حضور خارجی‌ها در بورس خواهد بود.