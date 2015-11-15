به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از برترین های طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی فارس یادآور شد: طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی بر اساس ایجاد مدیریت آموزشگاهی و برای تحقق سند تحول آموزش و پرورش از سال گذشته در پنج هزار و ۹۰۰ مدرسه کشور آغاز شد.

وی افزود: مدیران مدارس در قالب این طرح به کیفیت بخشی به فعالیت های مدارس پرداختند و در نهایت در خرداد طرح مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه سال اول اجرای طرح به شکل آزمایشی بود رتبه بندی برای مدیران و مدارس در سطح کشوری انجام نشد ولی در سال جاری مدارس در این طرح رتبه بندی می شوند و مشوق های وعده داده شده برای برترین ها محقق می شود.

محبی با بیان اینکه فقط فارس در سطح کشور رتبه بندی مدیران خود را در سطح استانی انجام داده، افزود: امسال بر تعداد مدرسه های شرکت کننده در طرح افزوده می شود ولی مدرسه های جدید فقط از آموزش برخوردار می شوند و در رتبه بندی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

وی بیان کرد: با افزوده شدن هر ساله به تعداد مدارس شرکت کننده در طرح در نهایت طی چهار پنج سال آینده تعالی مدیریت در تمام مدارس کشور اجرا می شود.

مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعالی مدیریت برنامه ای برای کیفیت بخشی به همه فرآیندهای مدرسه است، گفت: هدف اصلی طرح کسب مهارت های زندگی و پیشرفت دانش آموزان است.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد پایه نهم در سال تحصیلی جدید درباره هدایت تحصیلی دانش آموزان بیان کرد: از این پس هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم انجام می شود که بخش نامه مربوط به آن به تمام استان ها ابلاغ خواهد شد و بعد از آن دانش آموزان وارد دوره دبیرستان می شوند.