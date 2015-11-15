به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال، هفته پیش از تمرینات تیم دیناموکیف اوکراین بازدید کرد. مربی پیشین باشگاه استقلال این روزها که در تیمی مشغول به کار نیست، در حال دانش اندوزی و انجام سفرهایی برای بالا بردن دانش و اطلاعات خود است.

امیر قلعه‌نویی ماه گذشته هم یک سفر به اوکراین برای دیدن بازی دیناموکیف - چلسی داشت و البته با توجه به درخواست خود، موفق به گفتگو با خوزه مورینیو نشد.

سرمربی سابقپیشین تیم فوتبال استقلال در سفر مجدد خود به اوکراین از تمرینات و امکانات این باشگاه اروپایی دیدن کرد.