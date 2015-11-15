حمایت از ۱۰۰ استاد و محقق در قالب طرح باشگاه سرآمدان علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در چهارمین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی با بیان اینکه برگزیدگان این جایزه بزرگ، الگویی مناسب و ارزشمند برای جوانان کشور هستند، به ضرورت حمایت های ویِژه از نخبگان و سرآمدان کشورمان تاکید کرد و افزود: کشور ما تاکنون دچار نقطه ضعفی در ساختار پژوهش کشور بوده و همچنین مشکلاتی در حمایت از افراد خاص داشته‌ایم. اما در این مدت در دولت بسیار تلاش کرده‌ایم که این نقطه ضعف را اصلاح کنیم.

وی افزود: مراکز گوناگونی برای پرورش محققین، دانشمندان و اساتید ایجاد شده‌اند؛ اما در ایجاد و تخصصی سازی مراکز نخبه‌پروری که از اساتید و سرآمدان به طور خاص حمایت کند کمتر توفیق داشته‌ایم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت ویژه این بنیاد از محققان، پژوهشگران و اساتید نخبه و برجسته کشورمان در قالب طرح های گوناگون، عنوان کرد: از خرداد ماه سال جاری برنامه ویژه‌ای برای حمایت از اساتید برجسته و سرآمد در قالب «باشگاه سرآمدان علمی ایران» پیاده‌سازی شده است و در قالب این طرح، یک صد نفر از اساتید و محققین که صاحب مقالات و ثبت پتنت بر اساس معیارهای تعریف شده هستند به طور خاص مورد حمایت ما در معاونت علمی قرار گرفته‌اند.

ستاری، با بیان اینکه طرح حمایت از اساتید سرآمد در راستای گسترش و ترویج فرهنگ نخبه پروری به عنوان یکی از مجموعه برنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد: اجرای این برنامه و نیز جایزه علامه طباطبایی و دیگر برنامه‌های در دست انجام ضمن حل بخشی از مشکلات موجود جامعه نخبگی کشور به ترویج و توسعه فرهنگ نخبه‌پروری و ارج نهادن به افراد برجسته کشور کمک کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی مصداق عینی رسیدن به مرحله نخبگی و مثال حقیقی افراد برجسته یک کشور هستند، عنوان کرد: تمام اساتید برجسته و نخبگان برگزیده این جایزه مایه مباهات و افتخار کشورمان هستند و تمام ظرفیت‌های حمایت از دستاوردها و تحقیقات علمی این افراد از جمله بنیاد ملی نخبگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.