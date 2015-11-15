ماهانه ۱۳ میلیارد تومان به مراکز درمانی خصوصی تهران پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی خسروانی مقدم با اشاره به فرآیند پرداخت خسارات متفرقه به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان تهران اظهار داشت: پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی که در مراکز درمانی خصوصی انجام می‌شود از طریق اداراه خسارات متفرقه این مرکز انجام می‌شود.

مدیرکل درمان استان تهران به ایجاد کارگزاری‌های پرداخت خسارات متفرقه در این استان اشاره کرد و بیان داشت: پیش از مرداد ماه سال گذشته، پرداخت خسارات متفرقه بیمه شدگان به صورت متمرکز در ساختمان اداره کل درمان استان تهران صورت می‌گرفت که همین مسئله موجب ازدحام روزانه جمعیت مقابل این اداره کل می‌شد.

این مسئول تصریح کرد: به دنبال اجرای یک کار طلایی مدیریتی روند فوق، به شکل دیگری صورت گرفته به طوری که فرآیند پرداخت خسارات در ۲۷ کارگزاری در سطح استان تهران به مرحله اجرا رسید.

به گفته خسروانی مقدم، همین امر موجب کاهش زمان انتظار مراجعه کنندگان و بیمه شدگان برای دریافت هزینه خسارات متفرقه شد و به دنبال این امر زمان انتظار مراجعه کنندگان از ۴ ساعت به ۱۵ دقیقه کاهش یافته است.

مدیرکل درمان استان تهران در ادامه سخنان خود یادآور شد: البته در این رابطه باید گفت رسیدگی به پرونده‌ها با یکدیگر متفاوت است چرا که این امر مستلزم رسیدگی‌های دقیقی است به طوری که پرونده‌های ساده حدود ۶ روز برای بررسی، زمان لازم دارند اما در نهایت باید گفت سقف نهایی بررسی پرونده‌ها یک ماه است.

وی افزود: دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران پیش از فعالیت کارگزاری‌ها در این استان در ماه قادر به پذیرش حدود ۶ تا ۷ هزار پرونده بود اما با تحقق این مهم و به دنبال رفع محدودیت‌ها این دفتر توانست در ماه به حدود ۱۰ هزار پرونده رسیدگی کند.

دکتر خسروانی مقدم ابراز داشت: دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران در ماه حدود ۱۳ میلیارد تومان برای پرداخت خسارات متفرقه به مراکز خصوصی پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت حوزه کاری درمان استان تهران به دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم، ابراز داشت: طی اقدامات اساسی که توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انجام شد استارت ساخت مراکز ملکی تامین اجتماعی استان تهران که حدود ۱۰ تا ۲۰ سال فرآیند نوسازی و ساخت آنها متوقف شده بود از سر گرفته شد.

این مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در این زمینه می‌توان به ساخت بیمارستان تک تخصصی زنان هدایت و همچنین بیمارستان فیاض بخش اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در این میان برخی از پروژه‌های عمرانی مراکز ملی سازمان به تازگی آغاز شده است، گفت: برخی از پروژه‌های عمرانی مراکز درمانی از صفر آغاز شده است که در این زمینه می‌توان به مرکز درمانی فشافویه اشاره کرد.

مدیرکل درمان استان تهران احیا کردن مراکز ملکی تامین اجتماعی که نیمه کاره مانده بودند را از جمله اقدامات بسیار اساسی عنوان کرد.