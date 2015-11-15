حوادث برای کمیته امداد مشتری ساز است/بیمه ها را دریابید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با بیان اینکه من مهندس سازه هستم و با توجه به مسئولیت هایی که قبلا داشتم می دانم که وضعیت چگونه است، گفت: حوادث در طول تاریخ همیشه بشر را تهدید کرده است، حتی زمانی که بشر دخالتی در زمین نداشت ما کشتی نوح و خشکسالی دوران یوسف پیامبر را داشتیم که خداوند هم مدیریت علمی را به آنها ارائه کرد اما امروزه بشر زمین را زیر و رو کرده و باید منتظر حوادث سخت تری باشیم.

وی افزود: استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی منافذ خاک را خالی کردند و متاسفانه برخی از سدها موجب شده تا لایه های زمین خرد شوند و استخراج بیش از حد نفت و گاز هم زمین را خالی کرده و موضوع از بین رفتن جنگل ها هم بحث دیگری است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ما برای بعد از زلزله آمادگی خوبی داریم که در دنیا بی نظیر است اما باید به بیمه توجه کنیم.

فتاح گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه حوادث شدند که نمونه آن در سیل ایلام نشان داده شد که بیمه چگونه به داد آنها رسید و گرنه باید کلی خسارت می دادیم.

وی تاکید کرد: اگر بیمه اجتماعی و حوادث و درمان افزایش یابد افراد تحت پوشش کم می شود چرا که بحران ها برای کمیته امداد مشتری ساز است و از آقای جهانگیری می خواهیم بیمه ها را دریابند.