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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

رئیس کمیته امداد:

حوادث برای کمیته امداد مشتری ساز است/بیمه ها را دریابید

حوادث برای کمیته امداد مشتری ساز است/بیمه ها را دریابید

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این مطلب که حوادث برای کمیته امداد مشتری ساز است، از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد تا بیمه ها را دریابند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با بیان اینکه من مهندس سازه هستم و با توجه به مسئولیت هایی که قبلا داشتم می دانم که وضعیت چگونه است، گفت: حوادث در طول تاریخ همیشه بشر را تهدید کرده است، حتی زمانی که بشر دخالتی در زمین نداشت ما کشتی نوح و خشکسالی دوران یوسف پیامبر را داشتیم که خداوند هم مدیریت علمی را به آنها ارائه کرد اما امروزه بشر زمین را زیر و رو کرده و باید منتظر حوادث سخت تری باشیم.

وی افزود: استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی منافذ خاک را خالی کردند و متاسفانه برخی از سدها موجب شده تا لایه های زمین خرد شوند و استخراج بیش از حد نفت و گاز هم زمین را خالی کرده و موضوع از بین رفتن جنگل ها هم بحث دیگری است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ما برای بعد از زلزله آمادگی خوبی داریم که در دنیا بی نظیر است اما باید به بیمه توجه کنیم.

فتاح گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه حوادث شدند که نمونه آن در سیل ایلام نشان داده شد که بیمه چگونه به داد آنها رسید و گرنه باید کلی خسارت می دادیم.

وی تاکید کرد: اگر بیمه اجتماعی و حوادث و درمان افزایش یابد افراد تحت پوشش کم می شود چرا که بحران ها برای کمیته امداد مشتری ساز است و از آقای جهانگیری می خواهیم بیمه ها را دریابند.

کد مطلب 2967455

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