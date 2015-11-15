بازی با استرالیا محک خوبی برای امیدهاست/ پیشرفت امیدها چشمگیر است

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، سیدهادی طباطبایی در خصوص شرایط اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران در امارات، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای اردوهای پیوسته و برنامه‌ریزی بلند مدتی که داشتیم، اردوی امارات برپا شده و خوشبختانه امکانات خوبی به لحاظ اسکان و تمرین در اختیار تیم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمرینات‌ بر اساس اهداف تاکتیکی‌مان طراحی شده و سعی کردیم تا در این اردو روی نقاط ضعف و قوتی که در مسابقات غرب آسیا داشتیم و آن را شناسایی کردیم، کار کنیم. خوشبختانه تمرینات با کیفیت و نظم و برنامه خوبی برگزار شده و بازخورد خوبی از سوی بازیکنان گرفتیم و به اهداف تاکتیکی که مدنظر کادر فنی است، نزدیک شدیم.

مربی تیم فوتبال امید ایران با اشاره به پیشرفت چشمگیر تاکتیکی تیم امید بیان کرد: با وجود اینکه زمان زیادی تیم را در اختیار نداشته‌ایم اما پیشرفت تاکتیکی تیم ظرف یکسال گذشته چشمگیر بوده و بازیکنان را به خوبی با تفکرات کادرفنی هماهنگ کردیم و به لحاظ فنی، تیم امید شکل کاملا جدیدی به خودش گرفته که نسبت به زمانی که در اختیار داشتیم راضی کننده است.

طباطبایی در خصوص حضور نفرات جدید در اردوی امید و عملکرد آنها خاطرنشان کرد: ظرف یکسال گذشته کادرفنی تیم امید تمامی بازیکنان رده سنی امید را زیر نظر گرفت و این ادعا را به اثبات رساند که درهای تیم ملی روی هر بازیکنی که کیفیت لازم را داشته باشد، باز است.

در این اردو هم از نفرات جدیدی که در مسابقات لیگ عملکرد خوبی داشتند دعوت کردیم و شرایط فنی آنها را زیر نظر گرفتیم. قطعا این وضعیت انگیزه بازیکنان داخل اردو و بازیکنان شاغل در لیگ داخلی را بالا می‌برد تا برای اثبات توانایی خودشان، تلاش کنند.

مربی تیم فوتبال امید ایران بازی تدارکاتی مقابل استرالیا را محکی جدی برای تیم امید دانست و گفت: تمام تلاش مجموعه ما این بوده که با برگزاری اردوهای خارجی و بازی‌های تدارکاتی، تجربه بین‌المللی بازیکنان را بالا ببریم. استرالیا تیم صاحب سبک و یکی از قدرت‌های فوتبال آسیاست و قطعا بازی فردا محک خوب و جدی برای تیم امید خواهد بود تا بیشتر از قبل نقاط ضعف و قوت خودمان را بشناسیم.