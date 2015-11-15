حضور نخبگان در فرآیند تصمیم سازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم چهارمین دوره‌ اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی گفت: به عنوان یکی از مسئولان اجرایی کشور معتقدم بدون شناخت جایگاه و نقش سرمایه های انسانی پرداختن به مسائل کشور در عرصه های دیگر کاری کم نتیجه است زیرا رونق سرمایه های طبیعی و شکوفایی اقتصادی هنگامی امکان پذیر است که کشور از سرمایه انسانی برخوردار بوده و بالندگی اندیشه و علم در آن شکل گرفته باشد.

وی با تاکید براینکه مبارزه با تروریسم نیازمند عزم و هماهنگی جهانی است، گفت: حوادث تروریستی که در مناطق مختلف دنیا از عراق و سوریه تا لبنان و پاریس رخ داده و موجب قربانی شدن جان انسانهای بی گناه شده تلخ، نگران کننده و نفرت انگیز است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخورد گزینشی با تروریسم چاره ساز نیست، تصریح کرد: باید صدای بشریت علیه تروریسم در هر کجای دنیا که رخ می دهد بلند شود، باید واکنش جهانی به کشته شدن انسانها در عراق، سوریه و لبنان به اندازه و میزانی باشد که در پاریس یا نقاط دیگر انسان های بی گناهی قربانی می شوند.

جهانگیری لزوم یافتن راهکارهای مناسب و موثر برای ریشه کن کردن معضل تروریسم از سوی جامعه جهانی را خاطرنشان کرد و افزود: در مرحله نخست نیازمند مبارزه اندیشه ای و مبنایی با تفکری هستیم که منجر به ظهور رفتارهای افراط گرایانه و تروریستی می شود و در مرحله بعد باید کسانی که این گروه ها را سازماندهی و حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند، مقابله شود.

وی با بیان اینکه تخریب سرمایه های انسانی کشور قطعا از تخریب سرمایه های طبیعی و مادی پرهزینه تر است، کانون اصلی سرمایه های انسانی را نخبگان و شایستگان فکری و فرهنگی کشور دانست و گفت: باید سرمایه های انسانی را به درستی کشف و محافظت کرد زیرا این سرمایه موجب امید به آینده، افزایش اعتماد به نفس، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی شده و کشور را به تحرک در می آورد.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که آگاهانه و یا از سر نا آگاهی امید جامعه را هدف قرار می دهند، اظهار داشت: امید به آینده سرمایه ای است که می تواند مسیر کشور را به سمت ثروت آفرینی و استفاده مطلوب از سرمایه های مادی باز کند.

جهانگیری گفت: یکی از اولویت های دولت فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی های کشور است و در این جهت دولت فضا را برای ایفای نقش نخبگان حوزه های مختلف کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در دوران پسا تحریم در مقطع حساس تاریخی قرار دارد، افزود: مردم امید دارند که در این دوره بخش قابل توجهی از مشکلاتشان حل شود. امروز فرصت های جدیدی برای همکاری و تعامل با جامعه جهانی و تاثیر گذاری در مسائل بین المللی پیش آمده است و نخبگان باید کمک کنند تا از این فرصت ها به بهترین نحو استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت ایجاد اقتدار علمی در کشور، گفت: هرچه رشد توسعه علمی در حوزه های خصوصی و دولتی افزایش یابد و شرکت های دانش بنیان و مولد اندیشه فعالیت بیشتری داشته باشند و نخبگان علمی نقش آفرینی گسترده تری در رونق اقتصادی کشور ایفاد کنند، این رهنمودها بهتر و سریعتر محقق خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه کارهای علمی در یک محدوده جغرافیایی باقی نمی ماند، توسعه همکاری های بین المللی را ضروری خواند و گفت: توجه به توسعه همکاری های میان رشته ای امروز بیش از گذشته باید مدنظر و در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین توجه به تعمیق فعالیت انجمن های تخصصی، کشف و شکوفایی نخبگان جوان و تلاش برای عدم مهاجرت نخبگان جوان کشور را از وظایف بنیاد ملی نخبگان دانست و افزود: باید با مهیا کردن فضا تلاش کنیم مغزهایی که پرورش می دهیم در داخل کشور بمانند و نقش آفرینی کنند و در عین حال با نخبگان ایرانی خارج از کشور ارتباطات منظمی برقرار شود تا از خدمات آنها برای توسعه کشور استفاده های مطلوب شود.

جهانگیری بیان کرد: دانشمندان ایرانی خارج از کشور سرمایه های بزرگی برای کشور هستند و با توجه به علاقه شان به ایران و نیز توجه دولت به نخبگان می توانند ظرفیت بالقوه ای برای تحرک در ابعاد و عرصه های مختلف باشند.