۶۰درصد شاکیان در کلانتری رضایت می دهند/ارتقا سازمانی طرقبه شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیر ی مقدم روز یکشنبه در شورای اداری طرقبه-شاندیز و مراسم معارفه فرمانده جدید انتظامی این شهرستان در محل هتل ثامن اظهار داشت: ارایه مشاوره در کلانتری ها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه توانسته تا ۶۰ در صد شکایات را به صلح و رضایت تبدیل کند.

ارتقای درجه سازمانی نیروی انتظامی طرقبه شاندیز در آینده نزدیک

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین در این مراسم ضمن تشکر از پیگیری های نماینده این شهرستان از ارتقای درجه سازمانی نیروی انتظامی طرقبه شاندیز در آینده نزدیک خبر داد.

امیری مقدم با بیان اینکه موضوع امنیت در همه جا پایه و اساس رشد و توسعه است ادامه داد: امنیت به منزله اکسیژن مصرفی در یک کشور است.

وی افزود: امروز با عنایت حضرت ثامن الحجج(ع) به عنوان پلیس رضوی در حال خدمت به مردم و هموطنان هستیم و خوشبختانه در همه رسته ها پلیس تخصصی و دارای تجربه داریم.

وی با اشاره به عملیات دستگیری سارقان مسلح در هفته های گذشته تصریح کرد: با تلاش های شبانه روزی این امکان فراهم شده تا با هر گونه تهدیدی مقابله کنیم و در کمترین زمان ممکن اقدام عاجل صورت گیرد.

وی امنیت را محصول تعامل بین تمام اعضای جامعه دانست و گفت: امنیتی که امروز داریم حاصل خون شهدا است و نباید خدشه دار شود.

وی تاکید گفت: پلیس قبل از اینکه انتظامی باشد باید اجتماعی بوده و با هماهنگی با دیگر ادارات بعنوان ید واحد برای خدمتگذاری هر چه بهتر انجام وظیفه کند.

فرمانده انتظامی جدید طرقبه شاندیز معرفی شد

گفتنی است در این مراسم همچنین سرهنگ عباس نظافتی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز معرفی شد و از خدمات سرهنگ عباس صارمی ساداتی فرمانده انتظامی سابق این شهرستان قدردانی شد.