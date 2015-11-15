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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

رونمایی از آلبوم موسیقی «از نیستان» در حوزه هنری

رونمایی از آلبوم موسیقی «از نیستان» در حوزه هنری

آلبوم موسیقی «از نیستان» از تولیدات جدید مرکز‌ موسیقی حوزه‌ هنری، شنبه ۳۰ آبان‌ماه در تالار سوره حوزه‌ هنری رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی آلبوم «از نیستان» از تولیدات جدید مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت ۱۸ شنبه ۳۰ آبان ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.

این مجموعه شامل نوحه‌های شناخته شده کهن ایرانی است که داود ورزیده آن‌ها را به شکل بی‌کلام برای هم‌نوازی نی و سازهای کوبه‌ای تنظیم کرده است. این اثر از ۱۵ قطعه تشکیل شده است که در تنظیم این قطعات سعی شده ملودی نوحه‌ها همانی باشد که در ابتدا اجرا شده و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن‌ها نشود. این در حالی است که قطعات این آلبوم در دستگاه شور، چهارگاه، سه‌گاه، ماهور تولید شده است.

مراسم رونمایی از این اثر در ششمین محفل شب آواز ایرانی، شنبه ۳۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در سالن سوره برگزار می‌شود.

کد مطلب 2967503
علیرضا سعیدی

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