انتصاب روسای شورای تخصصی ورزش و خانواده در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز در حكمی محمدرضا جعفری جلوه را به سمت رییس شورای تخصصی خانواده منصوب كرد و در این حكم از او خواست در اخذ سیاست‌های كلان رسانه ملی درباره خانواده، هماهنگی و ساماندهی شبكه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی برای تولید یكپارچه، ساماندهی روند نظارت بر برنامه سازی درباره خانواده، مشاركت در نگارش اسناد بالا دستی، طراحی نظام كارآمد برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان برای برنامه سازی مطلوب و كیفی، بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای كارشناسان و مشاوران برنامه‌های مختلف و ایجاد بانك اطلاعات جامع در این زمینه اهتمام ورزد.

رییس رسانه ملی همچنین سید غلامرضا میرحسینی را در حكمی به سمت رییس شورای تخصصی ورزش منصوب كرد.

اخذ سیاست‌های كلان رسانه ملی درباره ورزش، هماهنگی و ساماندهی شبكه های مختلف رادیویی و تلویزیونی و بخش‌های فنی برای هماهنگی برنامه‌های آموزشی، ساماندهی روند نظارت بر برنامه‌سازی ورزشی، مشاركت در نگارش اسناد بالادستی درباره ورزش، طراحی نظام كارآمد برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان و نهادهای ورزشی برای برنامه‌سازی مطلوب، بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای كارشناسان و ورزشكاران شركت كننده در برنامه‌ها از مهمترین وظایفی است كه در این حكم برعهده میرحسینی گذاشته شده است.

محمدرضا جعفری جلوه اكنون مدیر شبكه دو سیما و سیدغلامرضا میرحسینی مدیر شبكه سه سیما است.