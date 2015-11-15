وضعیت کتابخوانی در گلستان اصلا خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوانلو، پیش از ظهر یکشنبه، در نشست خبری با رسانه های استان گلستان اظهار کرد: درباره سرانه مطالعه استان هنوز به شاخصها و مبنای اصلی به صورت تجمیعی نرسیدیم و این موارد باید براساس استانداردهای جهانی ایفلا حساب شود.
وی افزود: اما می توان گفت که وضعیت کتابخوانی در استان گلستان اصلا خوب نیست.
وی بیان کرد: هفته کتاب به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله طباطبائی از ۲۴ تا ۳۰ آبان هر سال نامگذاری شده است و شعار امسال بیست و سومین دوره گرامیداشت مقام کتابدار و گفتمان کتابخوانی است.
وی افزود: برگزاری همایش استانی کتاب، افتتاح کتابخانه تاتارعلیا، همایش هفته کتاب، اجرای طرح کتابهای خاموش، اجرای طرح گلریزان کتاب، نشست کتابخوان، نقد کتاب استانی و عضویت رایگان در کتابخانه های استان در روز ۲۴ و ۲۵ آبان از مهمترین برنامههای هفته کتاب در استان گلستان است.
سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان با بیان این که فرهنگ کتابخوانی تنها در حد شعار است، تصریح کرد: تا کنون اقدامات خوبی انجام شده اما کافی نبوده و برای فرهنگ سازی ابتدا باید آسیب شناسی انجام داد.
وی اضافه کرد: طرح مطالعاتی مشخص شده و هدف از آن نیز شناخت عوامل استقبال نکردن مردم از کتابخوانی و کتابخانهها و شناسایی و رتبه بندی این عوامل است که پروپوزال این طرح نهایی شده و تا پایان امسال اجرایی می شود.
قوانلو اظهار کرد: تا کنون در کل استان ۲۷۶ میلیون تومان پرداختی داشتیم و شهرداری گرگان باید ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کند که تا کنون ۱۳۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است و مابه ااتفاوت ۱۰ سال قبل از سال ۹۳ نیز برابر با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود که بنا شد با دریافت یک ساختمان با شهرداری به توافق برسیم.
وی ادامه داد: در سال های اخیر ۲۰ کتابخانه روستایی راه اندازی شده است و تا پایان برنامه باید به دو برابر برسد.
وی تصریح کرد: اگر خانه های ترویج جهادکشاورزی به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شود می توانیم ۲۰ کتابخانه روستایی جدید دیگر هم داشته باشیم.
قوانلو خاطرنشان کرد: کتابخانه های تخصصی از قلمرو کتابخانه های عمومی خارج است اما بخش های تخصصی مانند نابینایان و کودکان در کتابخانه های عمومی استان داریم.
وی افزود: در مجموع استان گلستان ۷۳ باب کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۵۳ باب نهادی و مخصوص نهاد کتابخانههای عمومی و ۲۰ باب کتابخانه مشارکتی با دیگر دستگاهها است.
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