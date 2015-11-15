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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

رقابت‌های فوتبال دسته دو کشور؛

تیم کاسپین قزوین برای کسب ۳ امتیاز در خانه به میدان می‌رود

تیم کاسپین قزوین برای کسب ۳ امتیاز در خانه به میدان می‌رود

قزوین- سرپرست تیم فوتبال دسته دومی کاسپین قزوین گفت: تیم فوتبال کاسپین قزوین در فکر کسب سه امتیاز خانگی برابر تیم نفت نوین آبادان فردا به میدان می‌رود.

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاسپین در بازی هفته هفتم ظهر فردا از ساعت ۱۴و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه ۱۵ هزارنفری سردار آزادگان میزبان تیم نفت نوین آبادان صدرنشین گروه خواهد بود.

سرپرست تیم فوتبال کاسپین قزوین بیان کرد: تیم نفت نوین آبادان هم‌اکنون با ۱۱ امتیاز در صدر گروه سه رقابت‌های دسته دو است و در صورت برد کاسپین برابر این تیم می‌توانیم جایگاه خود را در جدول ارتقاء دهیم.

وی افزود: ترکیب تیم کاسپین برای بازی برابر تیم نفت نوین آبادان پس از تمرین امروز مشخص می‌شود و خوشبختانه هیچ مصدوم و یا محرومی نداریم.

عسگری بابیان اينكه در طول شش بازی گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم افزود: هم‌اکنون با دو برد، سه تساوی و یک باخت ۹ امتیازی هستیم. در بازی‌های خانگی تیم کاسپین نشان داده که می‌تواند پیروز باشد.

سرپرست تیم فوتبال کاسپین قزوین از همشهریان قزوینی خواست تا برای حمایت از بازیکنان تیم استان فردا ظهر در ورزشگاه ۱۵ هزارنفری سردار آزادگان تیم کاسپین را حمایت و تشویق کنند.

کد مطلب 2967549

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