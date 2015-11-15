به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم نمادین هفته کتاب که در کانون فرهنگی تربیتی امید کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در راستای آشنایی دانش آموزان با کتاب و مقوله کتابخوانی باید فرهنگسازی مناسب انجام و در این زمینه سالانه در ۵۰ هزار مدرسه نمایشگاه کتاب دایر می‌شود.

وی کتاب و کتابخوانی را بهترین وسیله برای ارتقا آگاهی و دانش و معلومات دانش آموزان و بزرگسالان دانست و گفت: متاسفانه سرانه مطالعه کتاب در کشور آمار پایینی است و فرهنگسازی در این مقوله به ویژه برای تربیت نسل آینده و افزایش دانایی آنان بسیار مهم و باید ترویج یابد.

محبی برگزاری نمایشگاه‌های کتاب را فرصتی ارزشمند و مغتنم برای ارائه آثار ارزنده عنوان کرد و با اشاره به حضور تعداد ۲۰۰ مولف فرهنگی در نهاد آموزش و پرورش گفت: بیشتر مدارس استان از مقطع ابتدایی تا متوسطه صاحب کتابخانه‌اند.

وی با اشاره به امکان تهیه کتب آموزشی و غیر درسی از کتابخانه‌های مدارس گفت: والدین کتابخوان بیشترین تاثیر را بر فرزندان خود دارند و در ترغیب فرزندانشان به سوی مطالعه باید خود نیز کتابخوان باشند.

محبی با اشاره به برخورداری مدارس روستایی از کتابخانه افزود: با توجه به تعداد کم دانش آموزان در مدارس روستایی، نمایشگاه‌های کتاب در روستاها برگزار نمی‌شود اما مسئولان مدارس، دانش آموزان را در هیئت اردوهای تفریحی و علمی جهت بازدید از نمایشگاه‌های کتاب در شهر رهنمون سازند.

مدیر‌کل آموزش و پرورش کرمانشاه در پایان افزود: نمایشگاه‌های کتاب در تمام مدارس شهری در استان کرمانشاه برپا خواهد شد.