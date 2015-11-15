آلبوم «خداوندان اسرار» اول آذرماه منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «خداوندان اسرار» با هنرمندی همایون شجریان و سهراب پورناظری توسط موسسه ایران گام یکشنبه اول آذر ماه در بازار عرصه محصولات فرهنگی هنری منتشر می شود.

«خداوندان اسرار» اولین اثر از پروژه‌ «آیینه‌ها» است که قرار است در پنج سی‌دی به صورت صوتی و تصویری با نام های «خداوندان اسرار»، «آیینه‌ها» و «آن سوی آیینه‌ها» به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد منتشر شود. در این اثر علاوه بر ساخته‌های سهراب پورناظری، قطعه‌ای از کیخسرو پورناظری با نام «یاوران» آمده است که پیش از این در آلبوم «حیرانی» منتشر شده بود.

آلبوم «خداوندان اسرار» شامل دو بخش است که در بخش اول «ساز و آواز» بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از مولوی و در بخش دوم روایتی با نام «رهایی» در سه پرده «مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه» بر روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ برای علاقه‌مندان عرضه شده است. قطعات این اثر، چندی پیش در کنسرت «آیینه‌ها» در شهرهای مختلف ایران، اروپا و آفریقا اجرا شده است.

در این اثر آزاد میرزاپور بربت، حسین رضایی‌نیا دف، همایون نصیری سازهای کوبه‌ای، آیین مشکاتیان کوزه، محمت اکاتای سازهای کوبه ای، آرشاک ساهاکیان دودوک، آرین کشیشی گیتار بیس و سهراب پورناظری تنبور نواخته‌اند. مراحل ضبط آلبوم نیز در کشورهای ایران، ترکیه و آمریکا انجام گرفته است.