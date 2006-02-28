سرمايه بازار بورس تهران به 36.4 ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از فدراسيون جهاني بورس، ارزش سرمايه بازار بورس تهران در پايان سال 2005 نسبت به سال 2004 حدود 14.5 درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، بورس تهران در ميان 50 بورس ممتاز جهان در سال 2005 دومين رشد منفي ارزش سرمايه بازار را داشته است و در رتبه چهل و دوم بزرگترين بورس‌هاي جهان از لحاظ ارزش سرمايه بازار قرار گرفته است.

به گزارش فدراسيون جهاني بورس، ارزش سرمايه بازار بورس تهران در ماه سپتامبر به 33.6 ميليارد دلار رسيد كه پايين ترين سطح آن طي سال 2005 بود.

بر اساس اين گزارش، ارزش سرمايه بازار بورس تهران در ماه ژانويه برابر با 44، در فوريه 42.2، در مارس 39.2، در آوريل 45.8، در مه 40.3، در ژوئن 42، و در جولاي 37.5 ميليارد دلار بوده است.

همچنين ارزش سرمايه بازار بورس تهران در ماه آگوست به 35.2 ميليارد دلار، درماه اكتبر به 35، و در ماه نوامبر به 35.7 ميليارد دلار رسيد.

بر پايه همين گزارش،‌ در سال 2005 بورس نيويورك با ارزش سرمايه بازار 13.3 تريليون دلار بزرگترين بورس جهان بود.

پس از بورس نيويورك نيز بورس توكيو با ارزش سرمايه بازار 4.5 تريليون دلار، بورس ناسداك با 3.6، بورس لندن با 3، بورس اوزاكا با 2.9، بورس يورونكست با 2.7، بورس تورنتو با 1.5، بورس آلمان با 1.2، و بورس هنگ كنگ با يك تريليون دلار به ترتيب ديگر بورس‌هاي بزرگ جهان در سال 2005 بودند.