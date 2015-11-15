جذب سرمایه گذار از هسته های کلیدی سند تدبیر و توسعه اهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی هسته های کلیدی سند تدبیر توسعه شهرستان اهر اظهار داشت: از ادارت زیربط انتظار داریم نسبت به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و همچنین صدور مجوزهای لازم در اسرع وقت اقدام کنند تا سرمایه گذاران تمایل بیشتری جهت فعالیت در این شهرستان داشته باشند.

وی، یکی از هسته های کلیدی مهم پیش بینی شده در سند تدبیر توسعه شهرستان اهر را بخش دامداری و کشاورزی اعلام کرد و گفت: اگر به صنعتی شدن دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی بیش از این توجه شود، نه تنها شاهد توسعه آن خواهیم بود بلکه مشکل بیکاری با ایجاد اشتغال حل خواهد شد.

فرماندار شهرستان اهر، توسعه بخش گردشگری و صنایع دستی را از دیگر هسته های کلیدی در سند تدبیر توسعه اعلام کرد و افزود: در جهت توسعه بخش گردشگری و صنایع دستی نیز از سرمایه گذاری حمایت می شود چرا که در کنار توسعه باعث اشتغال بیکاران نیز خواهد شد.

وی، همچنین خواستار تسریع در احداث بازارچه دایمی صنایع دستی از سوی مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد و با اشاره به وجود معادن مختلف در شهرستان اهر گفت: از سرمایه گذارانی که اقدام به بهره برداری از این معادن با هدف ایجاد اشتغال کنند، حمایت خواهد شد.

عابدی در پایان خواستار توجه بیشتر به مشاغل خانگی شد و اظهار داشت: بعضی از مشاغل مانند بسته بندی های کشاورزی و صنایع دستی که نیاز به جا و مکان بیشتری ندارد، باید به خانه ها سوق داده شود چرا که هم می تواند در توسعه و هم در اشتغال زایی و درآمد مردم منطقه نقش بسزایی داشته باشد.